據中央社報導，清華大學有意「收編」新竹中學，改為其轄下的「清大附中」，雖說僅止於「討論」，並未訂出時程表，但清華大學已決意將此視為「終極目標」，在全台一片紛設「附中」的風潮中，恐怕已是為期不遠的了。

國立大學擁有遠較高中優厚的教師資源、教學設備與經費條件，如果能相互合作，這對高中來說，當然是能夠提供更多的課程資源及學生的學涯探索的，清華大學與新竹中學又相距不遠，此一「收編」，定然是有不少人是樂觀其成的。

但是，新竹中學是百年名校，創校於1922年，1945年回歸中華民國後，在校長辛志平戮力經營下，向來聲譽卓著，至今仍是金光閃耀。儘管在升學率上，不能企及建中、北一女等名校，近年來也漸次為實驗中學所超越，但新竹中學以「五育並進」為教學目標，就是連音樂、美術、體育等科目，都有嚴格的要求，一意培養全才，從不去爭騖升學率的虛名，「誠慧健毅」的校訓，深入學子之心，是以皆兢兢業業、誠懇踏實，畢業的傑出校友，不計其數，而莫不以新竹中學為榮，可以說是全台高中的校友會中，最具向心力，實力也最為雄厚的高中校友會。

清華大學是在1955年於台灣復校，雖說是台灣的頂尖大學之一，但相較於歷史悠久的新竹中學，未免仍略遜一籌，豈有百年老店，經營仍善、實力未衰，卻僅僅只是為了爭取更多的資源，就將金光閃閃的招牌，「賤賣」予財團的道理？爾愛其財，我惜其名，身為新竹中學的校友，豈忍心坐視不論？攀附之心，人人皆有，但絕對不是竹中子弟樂於見到的。

有關「收編」、「改隸」之議，早幾年已經甚囂塵上，但無論若何討論，均以「功利」為念，這不但違背了「誠慧健毅」的校訓，更從未徵詢廣大校友的意見。茲事體大，恐不能隨時流而倉促成事，建議負責其事的主管，召開公聽會，廣納博議，綜合在校師生及畢業校友的意見，再作決定。

大學與高中的「合作」，可以採多元政策，殊不必只考慮到以「附中」形式而已。儘管目前的趨勢，「附中」的聲浪非常強大，反對的意見，未必能夠被採納，但有一個底線，是絕對必須堅持到底的，那就是「新竹中學」四個字，萬萬不能澌滅不見。我個人的意見，是不贊成改隸的，如果趨勢難擋，必欲推行，則最低限度，應仿擬中壢高中之例，在為中央大學收編之後，以「國立中央大學附屬中壢高級中學」為名，明白標識出「新竹高級中學」的名目，仍然保留「竹中」、「新竹中學」的舊稱。

（作者為退休大學教授，竹中校友）

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