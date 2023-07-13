台灣崇拜媽祖民眾甚多，媽祖廟有九百多座，其他廟宇供奉媽祖神像的也有600多處，每年各地祭媽祖的活動不絕於途。媽祖姓林，名默娘，是福建湄州莆田縣人，換成那些無知的人來說，媽祖難道也是外省豬嗎？你為什麼要拜外省豬呢？我們在台灣的2300萬人，都是同根生，相煎何必太急呢？（圖/取自網路）

曹操與其兩個兒子曹丕及曹植，並稱「三曹」，在當時文壇甚有名氣。曹丕與曹植是同父同母的親兄弟，曹丕是長子，理應繼承王位；但曹操十分欣賞曹植的才華，一度欲立曹植為太子，繼承王位。但發現曹植一天到晚詩詞歌賦，飲酒作樂，非帝王之才，後仍立曹丕為太子，並繼承了王位。

但曹丕對弟弟忌妒多時，欲除之而後快，有臣子建議，可在朝廷上，命曹植七步成詩，詩中以兄弟為主題，但又不可有兄弟二字出現；因為曹植曾揚言他可七步成詩，如七步之內成不了詩，那就有欺君之罪，可處斬。

曹植當時心中十分難過，親兄弟奈何要這樣，將他置之死地呢？但曹植果然厲害，七步之內真的完了一首，感人又絕佳的詩，史稱七步詩：

「煮豆燃豆箕，豆在釜中泣；本是同根生，相煎何太急 ？」

曹丕見詩，十分難過，兄弟相擁，曹植逃過一劫。去（2022）年11月30日，中共前國家主席江澤民逝世，享壽96歲；生前江主席有次與台灣友人談話，曾引用七步詩說：我們兩岸是親兄弟，本是同根生，你們為什麼相煎何太急！

奇怪，這個話應該是我們講才對，大陸飛彈多多，對準台灣，隨時要置我們於死地，相煎何太急呀！江澤民說：我們並不要打你們，要打老早就打了；但是你們現在一天到晚搞台獨，要與祖國分離，例如你們修改教課書，中國歷史地理在教課書上已變成是外國歷史地理了，久之，台灣年輕一代都會自然的認為他們是台灣國人，與祖國一邊一國；而你們擁抱帝國主義美國等與祖國對幹，我們被逼得沒有辦法，才會想動武，本是同根生，相煎何太急呀！平心而論，我覺得江澤民講的也確有一些道理。

2014年3月18日台灣發生太陽花政治運動，群眾3月18日至4月10日佔領立法院，引起社會諸多關注；當時我擔任監察院長，有天中午出外散步，看到一座圍籬上有用大大的油漆寫：「外省豬！滾回去！」

我們明明是人，為什麼要稱我們是豬？我十歲來台灣，吃台灣米喝台灣水已75年；我熱愛台灣，擔任財政部長時，被國外媒體評選為亞洲最佳財政部長，並在台北市來來大飯店隆重頒獎；我擔任立法委員時，每個會期問政表現，皆被評為第一至第四名，立法委員兩百多人，我的問政績效，能這麼高，表示我有努力問政吧！更重要的我與妻子的愛心捐款已超過新台幣一億元，其中90％皆用在台灣。這樣還說我們是不愛台灣的外省豬，滾回去嗎？

高雄佛光山星雲大師不久前辭世，享壽97歲，他是江蘇江都縣人，他生前說，在台灣除原住民外，都是外省人。

有一年前行政院長謝長廷，現任駐日代表，曾赴大陸福建尋根，在漳州東山島謝氏宗祠祭祖，感動落淚；他眼眶泛紅的對著祖宗牌位說：「沒有他們，就沒有我！」內心充滿感激，甚至感到「血液在沸騰」；祖宗牌位上的那些祖先，都是外省豬嗎？

台灣崇拜媽祖民眾甚多，媽祖廟有九百多座，其他廟宇供奉媽祖神像的也有600多處，每年各地祭媽祖的活動不絕於途。媽祖姓林，名默娘，是福建湄州莆田縣人，換成那些無知的人來說，媽祖難道也是外省豬嗎？你為什麼要拜外省豬呢？「外省豬，滾回去！」講的人無知，我們不必太在意，我們在台灣的2300萬人，都是同根生，相煎何必太急呢？

編輯人語

廁身新聞界逾50載有餘，遍及所謂政要，歴經閱人無數，真掩鼻而過者，不知何以所措 ! 但見得王建煊先生鮮少可比，正是聖經所說：「就是行為正直、做事公義、心裡說實話的人。」

芸芸眾生，「當東而西，當啄而飛，隨飛隨啄，群雌粥粥」，任人嘈雜喧嘩詖辭。反觀，王建煊酷愛說實話，做實事，為人信實，故而《優傳媒》特藉「大義覺迷」四字，解「大義直言，覺知迷思」之意，邀以專欄；並與同好傳媒紛紛連袂，共襄盛舉。

自6月1日起每周四見刊，為期3~4月。且不言是否震聾發聵，但望各方有心之人投石入水，絲絲漣漪；趨行接近，飛逝遠颺。以饗讀者。

～～周天瑞 識

（作者為前監察院長，本文原刊《優傳媒》，授權中時新聞網刊登）

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