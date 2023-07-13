馬英九成功邀陸生訪台，經過一波三折的努力，台灣蔡政府也從善如流，雖然把許多壓力轉嫁給大專院校，但總的來說結果是美好的，替緊張的兩岸關係上了和平栓，體會到一些溫馨的味道。

馬英九在臉書表示，這次大陸北京、清華、武漢、湖南、復旦等五所大學的青年學子抵台訪問，是這幾年最重要的大陸青年朋友來台交流團，他將親自接待他們，期望能為恢復兩岸關係盡一點心力。馬英九說，我73歲的生日想能夠促成大陸師生順利來訪，就是給我最好的生日禮物，也是兩岸人民最想要的禮物。讓我們誠懇祈求，為兩岸人民福祉，兩岸關係能夠雨過天晴，全面恢復正常交流。

多麼真情的表達與情懷，表達出淡淡平凡的期盼，其實台灣從上到下，在兩岸關係上要的不多，只是和平與發展，和平免除戰爭的威脅與恐懼，發展是為了台灣基層民眾的生活，不應該也不能失去和台灣同文同種的市場，同文同種同民族是多麼好的條件與機會。

很幸運，由北大前校長率隊來台參訪9天8夜，除與台大、政大等大學交流之外，也將參訪台灣景點與古蹟。雖然筆者因外出不克參加接待，但筆者母校北大前校長來到目前筆者任教的中國文化大學，談論的是少子化等社會議題，這種感覺很奇妙，卻是很美好，也是和緩兩岸關係的最佳獻禮。

馬英九指出，蔡英文政府執政以來，兩岸關係低迷，加上新冠肺炎因素，長達3年多的時間，兩岸交流幾乎中斷，加上包括武漢「小明」返台等事件，蔡英文政府處置不當，造成兩岸人民敵意上升，情勢緊張加劇，「這幾年，我憂心如焚」。這顯示出馬英九人道主義及和平主義的情懷。

同時，馬英九表示在2008年就任總統後，決定開放兩岸三通：通郵、通商、通航，也開放陸生來台就讀台灣的大學，當時已有800餘陸生在台就讀，到我2016年卸任總統時，人數已衝到4.2萬人，成長約50倍，可見陸生反應熱烈。馬英九表示，這次推動陸生來訪，一開始情況不樂觀，陸委會甚至建議放棄申請，私下還說因為過不了關。沒想到最後峰迴路轉，圓滿收場。我要感謝政府相關部門的協助，也要肯定蔡總統的支持，尤其國內輿論界的聲援，更是最重要的助力；顯然台灣朝野還是有些共同的價值與信念。

事實上，邀陸生訪台確實如馬英九所說是希望延續兩岸青年交流的熱度，當兩岸青年彼此增加更多了解，增加更多情誼，哪裡還需要擔心會有戰爭與衝突？畢竟兩岸青年是國家民族未來的棟樑，兩岸青年也是兩岸關係的未來和希望所在。應以寬大、開放的心態，積極參與兩岸交流合作，攜手並肩為兩岸關係的和平發展而努力。兩岸有著相同的文化與歷史背景，這代表著兩岸永遠分不開，在此基礎之上，青年在各個領域中進行廣泛的交流與合作。青年的參與是兩岸關係乃至兩岸全體中國人共同的未來和希望，是推動兩岸融合發展的中堅力量，因此，未來應該深化更多的交流機制，拓寬交流管道，加強兩岸青年之間的交流合作，組織更多青年交流團及青年論壇互辦互訪，並透過經濟發展與科技創新等多層面促進兩岸融合發展，而青年們應該積極參與其中，應發揮自己的創造力和知識，替兩岸關係的發展作出關鍵的貢獻力量。使能夠更好地理解彼此，增進互信，共同應對未來挑戰，求得最好的發展機會。

總之，被馬英九這種和平主義與人道主義的情懷所感動，所有人都應以此為念，兩岸青年交流能夠順利推動，在於兩岸當局的決策及民間的熱情活力，使兩岸青年可以說是兩岸關係和平發展的最大受益者。因此兩岸應掌握這一契機，深化青年交流，以厚植兩岸關係和平發展的基礎，進而追求融合發展的目標。馬英九正在寫兩岸善意學生交流的歷史，這一頁很璀璨也很溫馨。

（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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