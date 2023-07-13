繼士林地檢署在6月分以無罪簽結新北市汐止幼兒園餵藥疑案，新北地檢署日前也宣布偵結板橋幼兒園案，包括園長和老師在內的9名涉案人員全部獲得不起訴處分。

至此，新北幼兒園案已全部偵結，證明民進黨一再汙衊的餵藥案甚至是餵毒案全是烏龍。然而，對此一惡意栽贓新北市政府、尤其是對侯友宜的政治打擊，以及造成家長恐慌、親師對立，還一度引發幼教業者拒絕餵藥的重大事件，民進黨不要說對侯友宜至今未有一人公開表達歉意，就連對家長和幼教業者也半句抱歉都沒有，顯然到現在還不認為自己做錯了。

尤有甚者，民進黨新北市議會黨團總召鄭宇恩竟然反嗆說，議員監督市府是天經地義，沒有道歉的必要；而民進黨新北市議員張維倩更指責新北市政府，沒有借鏡這個案例說明未來要如何就醫學檢驗的方式等層面提出具體做法，對幼兒安全毫無實質幫助，非常令人失望云云。

這根本就是作賊的喊捉賊！新北市政府的處理方式就是送醫療機構進行科學檢驗，而且連最準確的質譜儀檢測都進行了，民進黨還要挑剔什麼？真正該譴責的是綠營政客在真相未明之前，就急著輪番上陣、不斷造謠，把相關幼兒園的教保員汙衊成是下毒犯般，為的只是打擊侯友宜的政治聲望！更何況，難道監督市政府就等於可以公然散播假消息嗎？

在這個過程中，身為民進黨主席的賴清德，可說是帶頭做了最差的示範，事前撒謊、事後牽拖，且絕不道歉，上行下效的結果就是整個民進黨都硬拗。態度這麼惡劣，全民都看在眼裡，對如此傲慢、耍賴的政客與政黨，2024大選當然要用選票唾棄。