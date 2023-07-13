媒體報導，針對馬英九基金會上個月宣布邀請中國大陸的5所大學學生，擬在本月中旬來台進行參訪，一波三折，在經教育部初步同意後，再由移民署專案同意。不過，馬辦12日再向教育部遞件追加3名官員遭退回，蔡政府為德不卒。

坦白說，這個申請案的兩岸「政治互動藝術」與「冷暖敏感度」相當之高，也因此，之前才會傳出有陸委會的官員技術性的明示與暗示，「這個案子不用送」，因為，送了也不會通過，而業務主管的上級機關陸委會，當初更是為上述「消極『吃案』做法」而被近乎罵到臭頭，甚至，輿論直指陸委會明顯違背、忤逆了蔡英文總統，年初最新的兩岸政策宣示，一席在疫情過後希望兩岸雙方能夠進行健康、有序的交流指示。

然而，此案最終仍獲審查同意，當初陸委會說「這個案子不用送」的官員想必滿臉豆花，尤其是在近期美國鷹派的國務卿布林肯訪問中國大陸後，鴿派的財政部長葉倫接續雙方溝通交流的緩解氣氛之下，蔡政府的國安部門最終願意放行此一屬於「學生性質」的交流活動。算是遞出「和平橄欖枝」，卻因馬辦補件追加3名官員遭退回，蔡政府為德不卒。

以現行中國大陸的相關政軍經體制而言，我們幾乎可以這樣說，在大陸，沒有一個正式單位會沒有黨的意志在內與角色扮演空間。再者，果若我們真心相信兩岸會是、應是、該是一場生活價值、民主自由理念與良制競爭的話，那我們不就應更積極主動的展現制度自信嗎？這樣才會是「不怕貨比貨、只怕不識貨」的競合正道啊。

（作者為前中國國民黨發言人）

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