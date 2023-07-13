自從國民黨中央決定徵召侯友宜參選總統，三腳督的結構隱然有微妙的變化，也就是原先不被看好的柯文哲迎頭趕上侯友宜，偶而還直逼賴清德。在這節骨眼，最大的變數是鴻海大老闆郭台銘不死心，坊間的看法是賴清德將漁翁得利，果真如此？

選舉除了看候選人條件及政見優劣，加上宣傳與動員，不外安內攘外，也就是黨內整合及黨際競爭；至於小國，利益相關大國難免關切。一開頭，賴清德攻擊侯友宜沒有國際觀，侯則回以2300萬國民決定前途，柯文哲老生常談兩岸一家親，三人立場趨近聚合。

美國在明年底也有大選，民主黨政府對中國不能示弱，軍事上的對峙是必要的。然而，拜登總統顯然不樂見劍拔弩張，畢竟台灣牌未必打得過共和黨，因此，美中關係在美國國務卿布林肯訪問中國後趨緩。當AIT主席羅森柏格揭示美國不會在台灣大選中選邊站，儼然呼應侯友宜的「西邊」無戰事。

國民黨主席朱立倫自始高呼「非綠大聯盟」，不過，既然沒有明言共主如何產生，無異民進黨所調侃的，柯文哲只想擴張民眾黨的國會席次。其實，兩年多來的民調顯示，討厭民進黨的未必喜歡國民黨，特別是年輕選民，政黨板塊重組呼之欲出。一廂情願複製九合一選舉藍白合，選民未必言聽計從。

儘管侯友宜隔空表示「歹勢」，「革命尚未成功」，韓粉企盼「反攻的號角已經響起」，深藍所謂「寧願投賴」應該只是氣話。然而，郭台銘依然忿忿不平，「併購說」及「兄終弟及」徒增選民反感；至若連署，選舉公關自有公定價格，地方樁腳樂於發選舉財。

迄今，賴清德的「四大支柱」蕭規曹隨蔡英文的「四個堅持」，只要能保住傳統綠營的基本盤，加上百工百業挹注快狠準，應該可以低空飛過。不過，儘管賴清德的文宣與人設漸呈活潑，立委提名「民主大聯盟」並不順遂，遠不如柯文哲的「聯合政府」充滿想像空間。

先前，賴清德撒錢補助私大學費，蔡英文總統雖然人情作足，閣揆陳建仁卻又不落人後加碼高中職學費全免。日昨，一向低調的國安局長蔡明彥主動澄清，當下台海並非兵凶戰危，究竟是當美國人的應聲蟲、幫賴清德的忙，還是層峰授意飛象過河？

果不其然，新潮流大老吳乃仁侄子吳怡農按捺不住，跳出來抨擊蔡明彥是避重就輕、最壞示範，應該是不解蔡英文為何未能固守「抗中保台」。賴清德原先揭櫫2024年選舉是「民主與專制的選擇」，外人還以為他的競選對手是習近平，忽然拋出「中南海和白宮的選擇」，真相大白。

賴清德3年多來就地看管、言必稱總統。在AIT美國國慶酒會上，他雖亦步亦趨，蔡英文卻氣定神閒、雨露均霑，賴清德滿臉尷尬；緊接著就有由「蔡總統領導接近白宮」、到「朝這個方向持續走近」，頗有跟美國建交的想像。其實，達賴喇嘛多次與小布希及歐巴馬總統在白宮見面，無關外交承認。

總之，賴清德要是民調繼續沒有起色，郭董看來執意參選，換侯、換賴又不成，恐怕將催化春秋五霸局面。

（作者為國立東華大學民族事務暨發展學系教授）