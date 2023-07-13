美國財長葉倫訪中，雖未取得實質性收穫，卻也打破橫亙中美之間的冷漠僵局，為兩國恢復溝通鋪陳出無限的可能。拜登氣候特使凱瑞將接續訪中，商談雙方在氣候變遷上的合作，美國商務部長雷蒙多也表態希望出訪大陸，都是很好的發展。溝通對話意味中美之間雖矛盾難解，激烈競爭不可免，但在經濟、金融及節能減碳等領域，仍有協商談判與合作的空間。

美中復談 通膨減輕

疫後中美兩國經濟各有難題與壓力，如果能透過對話溝通創造相互合作的空間，絕對有助壓力緩減。以通膨為例，Fed已連續升息20碼，利率升至5%以上，但通膨依然居高不下。除烏俄戰爭因素外，美國對大陸進口商品加徵的高額關稅難辭其咎。若能重啟第二階段經貿談判，調降或解除部分加徵關稅，美國通膨壓力自然可以減輕。

再以快速增加的美債為例，6月初國會延長債務上限至2025年，美債違約問題暫時緩解，但病兆並未解決，只是將病情往後拖延，2025年還是會爆發。對日本與大陸等大量持有美債國家而言，美債違約危機每隔幾年就重來一次，持有意願勢必降低，甚至加速拋售，這絕非美方所樂見。畢竟美債代表的不只是美國政府籌資能力，也象徵著美元地位。

對第二大債主中國大陸來說，美債是有利的談判籌碼。這也是外界推測葉倫大陸行，主要是希望大陸增持美債，至少要停止拋售的原因。有趣的是，今年3月大陸逆勢增持買債，增加205億美元，4月雖微幅減少，但與2022年減持1732億美元相比，大陸對美債的態度確實顯著改變。

中美經濟由對抗轉向合作，不僅對美國有利，對大陸也有正面意義。大陸經濟復甦不如預期，今年經濟成長率預估仍在5%以上，但近月公布的數據並不盡如人意，顯示消費與投資信心不足。大陸發改委8天內兩度召開民企座談會，商討解決民企經營困境，足見促投資的壓力非常大。中美兩國若能藉重啟對話契機，探索擴大經濟合作的機會，對提升投資與消費信心應有幫助。

美中合作 多於競爭

中美經濟若能重啟合作，對全球經濟也是一大利多。自2018年中美貿易戰開打以來，全球供應鏈加速從長鏈轉向短鏈，全球經濟走向碎片化，跨國企業轉移生產線的結果，不僅拉高企業生產成本，也對全球經濟造成傷害。年初IMF發布報告，稱全球經濟碎片化可能摧毀全球化所帶來的好處，碎片化程度愈深，所付出的代價愈高。

IMF提出三種預估情境。首先，全球經濟若因碎片化而產生嚴重的分裂脫鉤，全世界產出將減少7%。其次，也是最糟情況，若在前述基礎上加上科技脫鉤，則全球經濟損失最多可能高達12%。最後，即使是有限的碎片化，全世界產出也會萎縮0.2%。不管是那種情境，碎片化都將讓全球經濟付出代價。

IMF總裁喬治艾娃及歐洲央行總裁拉加德不只一次呼籲，世界各國都應竭力避免全球經濟朝碎片化發展。尤其在貿易、金融及科技領域的對抗應有所節制，必須儘快恢復對話。

根據IMF統計，中美貿易戰開打後，近五年（2019年-2023年，2023年為預估值）全球經濟平均成長率僅剩2.5%，相較前五年（2014年-2018年）平均3.5%，縮減幅度高達1個百分點。即使不算2020年及2021年這兩年離群值，平均也只有3%，仍低於前五年平均數。當然，影響全球經濟變數種類繁多，中美高度競爭造成的碎片化結果，只是其中之一，但不容否認，就時間點來看，2018年中美貿易戰開打，的確是關鍵的轉捩點。

中美經濟互為需要，兩國經濟由對抗轉向合作，對全球經濟發展而言，絕對是大利多。如同葉倫在返美前記者會上所說，儘管中美仍存在重大分歧，但世界夠大，足以讓中美兩國繁榮發展。期待接下來中美關係，不再是競爭多於合作，而是合作多於競爭。