由於大陸外長秦剛近日確診，所以近日在印尼舉辦的東協外長會議，由中共中央外事辦主任王毅代替，並與美國國務卿布林肯舉行場邊會談。這也是繼6月中布林肯訪問北京之後兩人再度會談，美國財長葉倫1周前剛訪問大陸，氣候特使凱瑞也將在16日訪中，中美高官頻繁互動，可見雙方都相當重視關係的改善。

此次，美國國務院還正式宣布，布林肯將於印尼與王毅見面，尤顯美方相對開放與正面的態度。由於美方有意緩解中美的緊張關係，並在9月印度主辦G20峰會時，為拜登總統與習近平主席的會面鋪路。繼氣候大使凱瑞之後，美國商務部長雷蒙多也可能訪中，若高階官員會面一切都進行順利，9月拜習會的可能性甚大。

在當前的國際情勢方面，自拜登上台後，一反先前小布希與川普總統忽視東亞地區的立場，開始積極拉攏東協國家，以便制衡中國，其中受惠最大的就是東亞各國。如今雖然美方的動作十分積極，但中方在此地區的紮根更深，因而東協國家大都不願選邊站，以便左右逢源，並形成美中兩大國的競技場。

此外，日前北約峰會剛結束，其中對於中國在全球的政經擴張，以及中方致力於推翻以規則為基礎的國際秩序，並深化與俄國關係等都大肆抨擊，但仍願意保持與中國政府的建設性往來，包括建立互惠透明的資訊交往平台。尤有進者，北約還邀請了亞太的日、韓、澳、紐四國與會，並加強合作針對中國，儼然形成海權國家圍堵中俄兩大陸權國家的格局，自然不利美中關係的發展。

在此最新的國際環境影響下，在商貿方面，目前北京對美採取開放的態度，雖然葉倫的訪問效果有限，但因訪賓謙卑的態度，至少建立了相當友善的交流氛圍。但在外交方面，北京的態度還是相對保守，尤其是有關台灣問題。而在軍事方面，北京仍舊拒絕與美方往來，就算上回布林肯在北京訪問時，也沒有打通兩國的軍事交流管道。因而，此次印尼的「布王會」是否會有所進展，還需要觀察。

在此美中均有意緩和關係的情況下，民進黨總統參選人、副總統賴清德日前提出「當台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了。」被外界認為他仍是在走台獨路線，並且遭民眾黨總統參選人柯文哲諷刺，「台灣的總統應帶領台灣走向世界，我們是要當台灣的總統，不是選美國州長，更不是應徵白宮的外傭。」

賴清德在8月可能利用參加巴拉圭總統就職典禮時的機會過境美國，他的最新說法有可能想迎合美方，以增加美方的加持來拉抬選情，但其中透露的台獨意涵卻明顯挑戰美方的底線。這番言論對他訪美是加分或是扣分，很快就會揭曉。而柯文哲雖批評賴的說法失去國格，但他又說，「我們的最終目標是要讓台灣被全世界承認，不單只是被一個國家承認」，其一中一台或是兩個中國的立場，更比「務實台獨」的賴清德更有過之而無不及。

相形之下，國民黨總統參選人侯友宜溫和的中間路線，較與當前的美中新形勢相匹配。由於侯友宜已公開表示接受九二共識，並主張在當選之後要與對岸積極協商，以便建立機制來確保兩岸和平，而北京也立即發出善意的回應，這自然對於緩和兩岸關係有極大的助益。

在美中加速改善兩國關係，控管風險的大環境下，相對賴清德和柯文哲競爭「台獨」，侯友宜主張的國家路線才是中美之間最大的公約數 。雖然AIT主席羅森柏格強調美國不會在明年的台灣大選中選邊站，但賴清德若觸及中美紅線，仍可能影響他目前民調領先的局面。

（作者為亞太綜合研究院院長）