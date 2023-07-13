民進黨總統參選人賴清德為了勝選，訴諸浮誇、偏激言論已成為他的競選標記，10日又語出驚人指出，台灣總統進入白宮，所追求的政治目標就已經達成，強調這次總統選舉是「中南海與白宮」的選擇。再度暴露出他的「台獨金孫」本質，同時引發質疑他是否具備國家領導人的高度與能力。

進入白宮 偏離事實

自稱「務實台獨工作者」的賴清德力圖擺脫「疑賴論」陰影，他言必稱「四個堅持」，強調兩岸路線與蔡英文一致沒有模糊空間。為了抵拒在野黨主張總統大選是「戰爭與和平」選擇，賴清德則界定大選是「民主與專制」的選擇，日前並投書《華爾街日報》向美國輸誠，但所激起的負面爭議似乎遠超過他的預期。

根深蒂固的台獨本質、偏狹的國際視野是他問鼎大位的最大障礙之一。他指出，「在蔡總統的領導下，我們與白宮接近，未來我所領導的國家，也是朝這個方向持續走近」，「當台灣總統可以走入白宮，所追求的政治目標就已經達成」。穿越時空，狂開選舉空頭支票已成為他的既定選舉手法。

回到現實世界，台灣的總統進入白宮代表美國承認台灣是獨立國家，但美國政府沒有任何跡象要承認台灣為主權獨立國家；相反，國務卿布林肯才向北京重申一中政策，不支持台獨的立場；國務院最近盤點官方網站時，切斷台灣與國家間的連接，一律修改為台灣。這些事實充分顯示，在美中戰略競爭及中共壓力下，美方落實「一中政策」只會更趨嚴格，賴清德暢談台灣總統進入白宮完全偏離事實，企圖以虛幻假象誤導選民。

別說「走進」，台灣高層官員要「走近」白宮都是舉步維艱，自1979年台美斷交後，美方就禁止台灣正副總統、行政院長、外交部長與國防部長訪問華府；美方雖於2018年通過《台旅法》，也未敢鬆動這些限制。歷任台灣總統過境美國時，大華府地區始終是禁地，蔡英文3月底、4月初過境美國限制重重，只能在洛杉磯會晤眾院議長麥卡錫。

台美外交關係高度敏感，尤其忌諱高調宣揚，賴清德卻逆向操作。據報導，賴清德將以特使身分於8月參加巴拉圭總統就職大典，來回都過境美國，這是他爭取美國背書的良好機會，屆時就可知道他是否能進入華府，或「走近」白宮，國人都拭目以待。

倚美謀獨 愚昧路線

最無法理解的是，賴清德提出明年初大選是「白宮與中南海」之間的選擇，這根本是錯誤、愚昧的命題，也暴露出他的國際政治知識貧乏，被僵硬的台獨意識主導。布林肯公開表示，美國從未要求所有國家在美中之間選邊；財政部長葉倫日前才說，世界夠大，足以讓兩大經濟體繁榮發展。連美國都持開放態度，台灣不應只能二選一，應該在親美同時，維持與中國大陸溝通交流，而不是逢中必反。

馬政府執政8年，兩岸交流、和平發展，不但外交休兵，台海也沒有兵凶戰危；蔡政府7年多來的聯美抗中政策，卻連斷9國邦交且失去台海中線，兩者形成強烈對比，說明台灣的外交、國防政策都應該以兩岸政策為上位。現在賴清德變本加厲公開宣示只能選擇美國，切割與中國大陸的關聯，未來情勢只會更為凶險。以此說來，台灣更應該走進中南海，展開領導人之間的對話。

賴清德不久前與大學生座談時表示，最想跟習近平共進晚餐，現在又公然拒絕、藐視中南海，身為副總統及總統參選人，賴清德對敏感嚴肅的兩岸關係發言草率，只會造成台灣內部分化對立，激起對岸敵意。民眾黨總統參選人柯文哲就反批，台灣不應做美國的外傭，此次選舉也不是「中南海和白宮的選擇」。民眾黨立院黨團更呼籲民進黨，別再藉「抗中保台」情緒勒索選民。

AIT主席羅森柏格兩度表示不會在台灣總統大選選邊，美國政策也不會因誰當選而改變。台灣必須走和平路線，甚至在中美之間扮演橋梁角色，而不是選邊站隊、倚美謀獨，將自己逼入絕境。蔡英文走倚美路線的後果已然顯見，猶且進不了華府，賴清德卻選擇最愚昧的路線，甚至孤注一擲要走進白宮。他搏命呼喊這次大選是「白宮與中南海的選擇」，台灣人民要跟著他走入死胡同嗎？