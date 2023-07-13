殺警犯在外役監服刑，意外爆出民怨，導致民進黨總統參選人賴清德只能跟著一起跳出來批評現狀，並主張修法解決。豈料又再扯出民進黨不顧其他政黨修嚴的提案，反為特定人士量身放寬外役監申請標準。最後更爆出在台南殺警案後，民進黨立委一直延宕修法。賴清德只能一直幫執政黨收爛攤。只是民進黨執政近8年來，類似地雷不少，前有排黑條款，後要打擊特權，肅貪除垢，未來恐怕仍有救不完的火。

民進黨為前高雄縣黨部主委李清福迅速量身放寬《外役監條例》修法，這種作法一點都不陌生。去年5月30日，民進黨團不也挾人數優勢，強勢通過《會計法》第99條之1修正案，為阿扁總統及其家人與親信涉及國務機要費貪汙案與洗錢案除罪。《外役監條例》也好，《會計法》也罷，其實都只是冰山一角，背後暴露出的正是蔡政府上台後，一個新的金權與黑金共生體制的形成。而這個體制仍在吸取台灣的血，不斷茁壯，點滴侵蝕國家根基。

獨攬大權的民進黨，立法院可以為其黨內要角修法放水，可以因打壓對手而立法剝奪政黨與民間法人的財產，可以為了自保而沒收自己的公投神主牌，更可以大筆大筆的舉借特別預算，以權騙錢，為這個「新黑金結構」提供養分。

高達8400億的《前瞻基礎建設特別條例》，竟只用了20分鐘完成初審；中選會主委李進勇人事同意案，初審更只花了3秒。此次大法官同意權，總統府在立法院休會前一刻才送進院會，立委被迫召開臨時會，提名到完成審查與同意權行使僅只有22天時間，創了20年來最短紀錄。立法院失去監督的功能，只淪為行政權過場的橡皮圖章，一個小小的《外役監條例》，在他們習於我行我素的慣性思維中，或許根本不值一提。

更驚悚的是，黨國一體的結構正向外蔓延，與黑道結合。民進黨從中央到地方黨部，黑影幢幢，台南因光電利益糾葛爆發88槍擊案，而警察進出黑道招待所，關係曖昧。黑道協助白道排除反對障礙，影響黨內初選，相互扶持擴增影響力；金主投資政治，助其爭權，謀求鉅額回報；掌權者則透過政策編列預算，分食共享利益，對黑道護航放水，或協助轉型漂白，任其坐大，對金主則助其鞏固既得利益，排除外界公平競爭。綠黑金沆瀣一氣，互利共生，你儂我儂。政治黑手更是伸遍司法與獨立機關，政府內控監督機制不僅全盤當機，反而成為行政擴權的幫凶。

殺警星二代爽服外役監牽扯出連串修法的弊端，根本只是個意外，但也意外地讓這個腐敗的綠黑金結構圖像更加鮮明。電影《少林足球》中魔鬼隊總教練的經典台詞：「裁判、球證、旁證全是我的人，你怎麼和我鬥？」荒謬的電影情節，卻在台灣政壇真實上演。要瓦解這個腐敗結構，政黨輪替恐怕是唯一解方！

（作者為國家政策研究基金會副研究員）