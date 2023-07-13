「性騷」已成民進黨抹不掉的印記，而「霸凌」也在這7年成為社會常態。對立與不信任分裂了台灣，無論族群、省籍、階級、職業等，一切因為政治。

新北市板橋區幼兒園餵藥案延燒兩個月，經過新北地檢署審理後認定查無毒藥且未體罰，彭姓園長等9名被告均予以不起訴處分，但是此事對幼兒園及幼教老師的傷害已然造成。6月8日新北市教育局宣布廢止該園設立許可，教師立刻失業，更可能斷了未來任職幼兒園的資格。此事更在幼教圈掀起風暴，家長與老師的合作關係變成諜對諜。 多少媽媽放學接孩子回家後，會盯著孩子的眼睛細細盤問：「老師有沒有餵你喝彩虹藥水？」老師無心的一句讚美：「弟弟今天乖乖睡午覺哦，都沒哭。」媽媽腦中卻立刻浮現各種疑慮，設想可能場景。於是，6月18日幼教聯合總會聲明，將暫停全國教保員全面餵藥服務，直至事件釐清真相後，再考量實際需求後，逐步恢復協助餵藥。因為幼教老師本來就沒有義務要幫生病的孩子餵藥，只是基於父母託付的服務。既然「餵藥」有「餵毒」的嫌疑，拒絕是老師的正常反應。但如此一來，孩子生病，父母必定要請假全職照顧，卻造成台灣家長沉重的負擔！

此事一開始，其實只是幾位家長反映用藥問題。他們指就讀幼兒園的子女有情緒易怒及自殘等行為，並稱遭老師餵食不明藥物，經過檢驗後，藥物劍指「巴比妥」。此類禁藥本非一般人拿得到，管控機構在衛福部食藥署，食藥署只要與衛生局通力合作，從藥源查到醫院、藥店，自然知道去處。又因為檢出的用量極為輕微，有偽陽性、偽陰性的可能，所以後續又進行了驗尿、驗血、驗毛髮等縝密程序，最後得出法院可以接受的結果。

但一件科學事件卻製造了兩個月的人心惶惶，親師互不信任，裂縫難以彌合。設想：如果新北市長不是國民黨總統參選人，副總統會對地方事件如此上心，綿裡藏刀，要求新北市注意孩子「戒斷症狀」？行政院長也不會放話，要侯市長保障孩童健康，綠委更無須輪番上陣，見縫插針！但政治操作的真正受害者卻是幼兒園無辜失業的教師們！

老師沒做任何錯事，卻被曝光、被肉搜、被詛咒…放眼天地，沒有他們容身之地，這不叫霸凌，什麼叫霸凌？執政黨以全黨之力霸凌最基層的幼教老師，他們擔驚受怕兩個月，卻得不到一聲道歉！這不叫執政的傲慢，什麼叫傲慢？且何止此事。7年來民進黨執政，「霸凌」路上血淚斑斑，從砍軍公教警消退休俸，網路發言批評政府就被依《社會秩序維護法》法辦等等，台灣多少人有被政府霸凌的經驗？上行下效，又何怪校園、職場霸凌蔚然成風呢！

（作者為中華語文教育促進協會秘書長）