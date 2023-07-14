「我為自己繪製了一份獨特的『四川禮物』。」在川劇臉譜傳承人的指導下，來自台灣東吳大學的任珮華創造性地融入「蝙蝠俠」元素，一筆一畫勾勒出創意臉譜。9日，全國台聯台胞青年千人夏令營四川‧成都分營走進大陸唯一川劇主題公園蜀園，台青們看變臉、畫臉譜、學川劇、穿戲服，與川劇深度「邂逅」，感受四川文化魅力。

7月7日至11日，2023年全國台聯第二十屆台胞青年千人夏令營四川‧成都分營活動舉行。近40名來自台灣中山大學、嘉義大學、輔仁大學、台灣大學等14所台灣高校的大學生及在川台青到成都市、樂山市參訪。他們探訪大熊貓，拜水都江堰，金沙探古蜀，樂山觀大佛，感受四川深厚的歷史底蘊和獨特的古蜀文明。

銅鑼聲響，川劇經典折子戲《人間好》開場，花旦邁著靈巧的步伐驚艷亮相，白鱔仙姑癡迷人間美景的形象惟妙惟肖。川劇《滾燈》上演時，台下笑聲不斷。營員林芷揚來自台灣南投，他表示，雖然只能聽懂部分四川方言，但幽默的表演依舊讓他「鼓掌鼓到手疼」。

「不虛此行！演員的每個動作都在講故事。」川劇演出結束後，台灣組團方代表、台灣中華工商業聯合協會學生活動委員會召集人林明道仍意猶未盡。他回憶上次在台灣觀看川劇變臉的場景，「現場座無虛席」。

林明道坦言，真正用心的表演觀眾看在眼裡，感動到心裡。他希望將川劇等傳統文化帶到台灣去，讓更多人深入瞭解四川，在交流中共同傳承與弘揚中華文化。

走進曾在地理課本中學到過的都江堰，奔騰的岷江在魚嘴處分流，最終滋養成都平原。來自台灣基隆的唐嘉慧不禁感歎，「歷時2000餘年仍在發揮功用，古人治水的智慧實在讓人驚歎。」

「古蜀國神秘有趣的歷史深深吸引著我。」來自台灣輔仁大學的楊蕙慈是台北故宮博物院的常客，喜歡古書古籍的她初次到訪四川提前「做了功課」。

肅穆神秘的黃金面具、線條流暢的太陽神鳥……在成都實地遊覽金沙遺址博物館當天，楊蕙慈特地穿上了一襲白色旗袍，帶著「儀式感」感受距今3000餘年的古蜀文明。「完全看不夠！我一定會再來這座底蘊深厚、熱情包容的城市。」她說。

據悉，今年是全國台聯台胞青年千人夏令營活動20週年。20年來，四川‧成都分營累計邀請上千名台青來到四川，深入瞭解四川人文歷史和經濟社會、科技文化等領域發展成就，為台青分享四川發展機遇、追逐人生夢想提供舞台。（王利文）

（本文來源：中新網）