行政院正式拍版「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」，除了貸款額度自800萬元拉高到1,000萬元、貸款期限自最長30年放寬至40年，寬限期則自本來的最長三年延長到五年，貸款利率更由政府再補貼1碼（0.25個百分點），以一段式利率為例，僅1.775％，遠低於目前一般房貸利率至少2％起的水準。

「新青年安心成家房貸」由於不像囤房稅2.0涉及修法，也不像社宅還涉及興建問題，是政府「住宅三箭」中可實施效率最快的一項，8月1日即將正式上路，其中扣除原補貼的半碼是由行庫吸收，新增的1碼補貼則是由住宅基金提撥，一年預計補貼金額15億元。

財政部自2010年12月1日起協調公股銀行開辦青安貸款，實施期五度延長至2023年底，依財政部最新揭露數字，截至今年6月底止，八家公股銀行累計撥貸逾34萬戶、金額1.43兆餘元。至於新版青安房貸上路後，實施期暫定三年至2026年7月31日，但屆期勢必再續辦。

為落實居住正義，讓民眾可「住者有其屋」，政府推出青安專案可說用意良善，但以貸款資格來看，財政部規定借款人符合民法規定成年年齡以上，且借款人與其配偶及未成年子女均無自有住宅即可。即借款人就算已年屆花甲仍可申請，謂之「青安」，其實名不正言不順。

再看財政部對於「無自有住宅」的定義，依財政部問答集的規定，貸款對象為「生平第一次購屋者」或「以前有房屋但已出售或轉讓者」都可申辦。由於相關資格並非「一生只有一次」，難免讓人聯想，是否會被有心人用人頭做為低利炒房的工具。

最後則是利息補貼的部分，住宅基金財源來自房地合一稅；至於其運用項目，依法包括自建、自購及修繕住宅貸款利息差額補貼；興建及修繕住宅費用補貼；承租住宅租金補貼；住宅貸款及墊款支出；支付金融機構本息及手續費支出。

另外還有老舊眷村改建條例改（遷）建眷村工程及土地墊款；處理國有眷舍房地一次補助費及相關作業費；補助內政部依法設立或委託專責法人或機構辦理住宅相關業務支出；補助直轄市、縣（市）主管機關興辦社會住宅相關支出；提升居住品質及住宅市場資訊相關支出；管理及總務支出及其他有關支出等共12項。

從這12項來看，由公股銀行辦理的青安貸款，利息補貼要於法有據的動用住宅基金，可能只有第12項「其他有關支出」可以矇混過去，問題是，住宅基金已用於內政部住宅貸款補貼支出，現在又要補貼青安貸款，加上兩種貸款可搭配使用，是否有重複補貼之虞，不無疑問。

另一不公之處，在於青安貸款最初是由公股銀行因政策使命承辦，先前由公股銀行吸收央行升息的半碼幅度，尚稱公平；但用住宅基金，也就是納稅人、國家的錢補貼公股銀行專用的青安貸款，使其利率水準和民營銀行明顯不對等，這樣對民營銀行和其房貸戶難道公平？

對於高房價時代，民眾買不起房的無力感，大家都深有所感。但平心而論，青安房貸演變至今，已成為立意良善但配套扭曲的奇怪產物。先前房貸年限拉長至40年來看，由於申貸人沒有確切定位在「青年」，也並未限制屋齡，對銀行來說，其實隱藏不低的風險。

再者是寬限期拉長到五年，又配合利息補貼，以個人持有房地二年以內出售稅率45％、二至五年35％、五至十年20％來看，如果炒房者用青安申貸戶當人頭，配合五年寬限期（只還利息不還本金），加上利息還可減碼，五年後售出，稅金可減少一半以上，難保不讓有心人覬覦。

持平而論，新青安房貸最令人詬病的問題還是在利息補貼。無殼蝸牛要成為有巢氏，最大問題在頭期款而非房貸利息，這部分政府應思考的是拉高無房族的貸款成數，例如提供9成房貸或百分百房貸，且應限於真正的「首購」。

至於房貸利率的部分，包括40年貸款期和五年寬限期，其實都是透過用時間分攤每月還款金額，減輕房貸族的壓力，並無必要再另行提供利息補貼。且內政部針對住宅貸款已有利息補貼方案，更設有排富條款，資格鬆散的青安貸款為何要再用公帑補貼，真的說不過去。

各國政府面對居住問題都是一個頭兩個大，對於政府積極推動住宅政策，本質上應給予正面評價，但政策本身的合理性、公平性和正常性也不能因此就被忽視。新青安貸款究竟是穿雲箭，還是之後可能造成其他問題的回馬槍，政府要有被全民檢視的心理準備。