2014年台北信義區知名夜店Spark發生殺警命案，當時員警薛貞國接獲大批民眾聚眾滋事，遂於勤外時間著便服前往關切卻遭圍毆致死，案發後台北地檢署起訴高達70餘人，創下我國司法史上單一個案求刑記錄；然而事發至今卻傳出受刑人得以移轉外役監引爆民怨，基層員警更痛斥直言「學長白死了！」外界輿論譁然的背後，反映著台灣外役監長期以來廣受詬病的制度爭議。

外役監制度緣起於1962年的《外役監條例》，定位作為中間處遇的機關，立法目標在於採用相對自由、寬鬆和開放的環境，促使受刑人在出獄前逐步掌握自律基礎，同時有效銜接回歸社會後的工作就業能力。相比一般監獄來論，外役監的管理制度相對人性化，居住條件方面援引《外役監條例》第9條，設有受刑人「獨居」和「眷屬同住」條款，換言之典獄長得依法彈性處置，再如《外役監條例》第21條規定受刑人若成績優良，經許可得以在有限條件下返家探視，《外役監受刑人返家探視辦法》更清晰規範相關權利和義務。此外，根據《外役監條例》第14條分級方式，外役監受刑人的刑期縮短最高可達每月十六日，對照一般受刑人適用《行刑累進處遇條例第28-1》最高每月六日，整體而言縮刑制度的優惠對於外役監較佳。

外役監獄相對一般監獄的待遇較為優厚，然而引發的後續爭議卻屢見不鮮，尤其本次殺警罪犯移轉外役監，引起外界探討外役監制度的結構性問題，包含備受爭議的特權疑慮，以及層出不窮的受刑人脫逃和犯罪問題；從特權疑慮的層面而論，前述所言外役監在居住條件、返家探視和縮短刑期被部分輿論批評實屬特權，至於脫逃犯罪問題更是長期受到各方批評，像是去年台南發生外役監受刑人不但逾期未歸，甚至出手殺害兩名警員引起社會震撼，種種問題仍在於現行遴選機制的不足，此點監察院亦曾提案直指外役監審查條件鬆散。實際上，修法層面的條件放寬亦是造成當今問題叢生的根源，其中2014年與2020年兩次修法，不僅重刑犯的申請門檻降低，同時累犯更在附加但書下亦可獲得遴選資格，導致原先設計為出獄準備的外役監，搖身一變化為隱含性的「獎勵優惠」，直至台南殺警案發生後輿論抨擊聲浪不斷，法務部提出相應的修正草案，外役監的遴選標準才再次趨向相對較嚴的規劃。

綜觀當今修正草案，儘管大幅度修正積極與消極要件，然而外界關注基本申請門檻未排除貪汙與重大經濟罪犯，同時政商名流歷來獲選外役監的消息亦不在少數，因此未來就算修法通過恐怕仍難以服眾。此外，外役監的遴選權責單位為法務部矯正署，現行《外役監受刑人遴選實施辦法》卻僅規定外聘委員不得少於三分之一，簡而言之實際上篩選主導權為主管機關掌握，外界則直指裁量權力過於集中；因此外役監制度的法制化修正途徑，或可從上述外部排除門檻和內控篩選機制的調整出發，雙管齊下來有效落實遴選基準，未來則能逐步完善外役監的配套措施。（作者為復旦大學新聞學院博士）

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