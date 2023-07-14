台灣國際戰略學會、中評智庫基金會不久前在中評社台北會議室舉辦座談會，邀請台灣大學政治學系名譽教授包宗和、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授暨國民黨國際部主任黃介正、中華經濟研究院台灣東協研究中心主任徐遵慈、淡江大學外交與國際關係學系兼任助理教授廖雨詩與會。

座談會由台灣國際戰略學會理事長王崑義主持，與會者圍繞國際政經環境的變化可能對台灣的發展路向所產生的影響，各自給出了獨到的見解。本文則摘錄座談會中，包宗和教授所論述的兩岸關係和平發展與否，將攸關台灣能否兼顧國家安全與現實利益。

針對國際政經環境與台灣的出路，包宗和在座談會中表示，先來看整個國際政經環境的變化，第一個就是新冷戰興起的隱憂。當然到底現在有沒有新冷戰，在學術界還有很多討論，用「隱憂」的意思就是的確有這種可能。我們從冷戰的界定上講，或許現在還沒有達到像冷戰時期那樣的氛圍，但是有很多地方已經相當接近。這可以從三個層面來看：

包宗和說，第一就是我們在國際政治當中討論很多的修昔底德陷阱。這是古希臘的故事，當雅典的興起挑戰了斯巴達的霸權時，就引發了斯巴達跟雅典的戰爭，經過相當長一段時間，最後雖然斯巴達獲勝，但是付出了慘重的代價。它的意思就是，一個既有的霸權跟一個崛起的霸權，一不小心很容易引發戰爭。現在美中之間就相當具代表性。這會不會造成雙方陷入冷戰型的對抗，甚至會不會有戰爭的發生？兩強之間發生熱戰的可能性不是那麼高，畢竟現在是核子時代，雙方也會相當克制，即使如面對俄烏戰爭，美國也還算相當克制，避免走向第三次世界大戰。但是在中美兩強問題上，由於中國是崛起的強權，則第一項隱憂修昔底德陷阱就常被提起了。

第二個就是安全困境。這在國際政治當中多年來被討論到，即強權雙方也許覺得相互合作比相互對抗要好，但是因為缺乏互信，所以還是維持了對抗的局面，就是困境沒有辦法擺脫。現在中美之間就是嚴重缺乏互信，所以冷戰時期的名詞「安全困境」到今天後冷戰時期，中美之間的此種困境依然存在。

第三個層面，引用美國現實主義的大師米爾斯海默的「攻勢現實主義」觀點。他曾到台灣來，那時我擔任國際關係學會會長，接待過他。他就跟我講了一個觀點，令我相當震驚。他說你們台灣是我們的「友邦」，但是如果哪一天你們的實力變得非常強，你們台灣就是我們的對手，從某個角度講就是敵人。

包宗和說，換言之，就是美國現實主義有些學派認為，你衹要實力強，你就是敵人、對手。所以現在中國的力量和平崛起，其力量與以前相比已不可同日而語，對美國造成相當大的壓力，特別是在科技層面。如果從攻勢現實主義觀點來看，中國就是美國的敵人，即使美國總統拜登儘量避免用「敵人」、「對抗」的詞彙，而用的是「高度競爭」。所以從這三個層面來看，新冷戰興起的隱憂的確是存在的。

包宗和進一步指出，第二個就是「新全球化」興起的趨勢。我們過去講的全球化，後來因為美國特別是特朗普總統實行「美國優先」，在國際上多邊退群，比如退出TPP，形成了美國的保護主義，到現在的拜登總統都沒有脫離此種氛圍。

他說，中國大陸方面提倡「一帶一路」，就是跟美國的保護主義形成一種對立。因為美國從特朗普之後實行保護主義，張忠謀都說過去講的全球化已死。全球化是不是已經沒有了，這是一個可以討論的課題，但不可否認過去的全球化的確已經產生了相當程度的變化，現在變成所謂「新全球化」。就是以中國大陸為首，搞一個全球化架構，像「一帶一路」，去跟一些相關國家建立起一個局部的、不算是全球的聯結架構。由於美國實行保護主義，在某些學者專家眼中就說全球化已經結束了，但是在中國大陸這一塊，包括俄國等一些相關國家，如參與「一帶一路」的國家，又或如上合組織等，北京還是希望能夠維持在中國架構下的全球化運作，所以有個新的名詞叫做「新全球化」，這是國際上一個新的發展趨勢。

他進一步指出，第三個就是亨廷頓很早就提到的所謂文明衝突。這個文明衝突現在看起來似乎真的可能，而且還有加劇的現象。像美國現在仇中反中，挑起所謂種族主義。所以由於美國和中國大陸之間政治上科技上的對抗，演變成文明的衝突。就是說從整個政治架構、潛在的軍事對抗和文明的衝撞來看，現在國際整個趨勢的發展，的確有一些很值得我們關注的現象。

包宗和表示，首先是對台灣會產生什麼影響？第一，中國認為台灣是核心利益，美國認為台灣是它的一個重大利益，兩者衝突將是一個很危險的狀況。換言之，台灣處在中國的核心利益與美國的重大利益之間，核心利益是大陸可能不顧一切要維護的，重大利益也是要儘量維護的，但是相對核心利益程度上會有所不同。

第二，台灣在安全上一向依靠美國，且因為現在跟中國大陸的關係非常差，所以在安全上就更依賴美國，但是在經貿利益方面還是要靠中國大陸。實際上我們的出超得靠中國大陸市場，ECFA現在其實還是存在的，如果沒有大陸市場，台灣就不是出超。台灣是出口導向的經濟，全球化對台灣有利，保護主義對台灣是不利的。所以台灣在安全跟經貿利益方面，現在是處在矛盾當中：一個是中國大陸的經貿市場，另外一個是美國對台灣安全的維護，台灣在這兩者之間如何自處？

第三，台灣處於文明衝突的一個很尷尬的環境當中。台灣從文明或文化的角度來講，跟中國大陸接近。美中之間如果有一種文明的激蕩跟衝突的話，可能有相當成分是跟政治因素有關。這會使得台灣處於一個尷尬境地：我們是東方文明，跟西方文明還是不同的，但是在政治方面，我們現在跟美國是很接近的，所以在大國之間的文明衝突當中，台灣處於一個尷尬的局面。以上是當前國際環境對台灣的影響。

包宗和說，至於台灣有沒有足夠的敏感性？他個人的看法是否定的。台灣不能說沒有敏感性，但這個敏感性是相當不夠的。因為台灣有幾個盲點：第一，現在台灣一面倒向美國，所以在政治軍事上很難採取避險的政策。對台灣的安全來講，一是要靠北京不敢打，即以美國的力量來支持我們，但是現在北京的實力跟過去不一樣了；另外是靠北京不願打，即大陸沒有意願打。我們現在一面倒向美國，對大陸「抗中」而非「和中」，在這種狀況之下很難採取避險政策。避險政策的意思就是在美中之間採取一個比較平衡的策略。

包宗和強調，台灣當前雖然致力於去中抗中，但在經濟上受制於中國大陸的市場，文化上也沒有辦法擺脫中華文化的連接，所以對台灣來講另外一個問題是，陷入了自我認同上的矛盾。因為兩岸之間如果兵凶戰危，台灣必要時就要有軍事衝突的準備。所以美國也講台灣要自己準備好，要有自己作戰打仗的準備。萬一戰爭發生，台灣能夠支撐多久？這在「立法委員」質詢「國防部」官員時都曾經問過，但是沒有一個確定的答案。

換言之，支撐的時間越長，就像烏克蘭一樣，外部介入援助的可能性就越大，否則撐不住的話麻煩就大了。美國會不會派兵？直接派兵來的可能性我覺得並不大，即使派兵也不是馬上就可以來，這需要時間，所以台灣在剛開始的時候一定要能撐得住。而以「國家認同」為後盾所形成的意志力就變得非常重要，因為這關係支撐力的大小。

包宗和說，另外一個就是意識形態的捆綁，現在台灣的大陸政策相當大的程度受到意識形態的影響。在國際政治上我們講理性決策，就是決策者面對問題要做決定的時候，怎麼樣能夠以最小的代價得到最大的利益，這就是理性選擇。但如果受到意識形態的捆綁，這就不是國家利益的評估，而是意識形態的束縛，造成該做的不做、不該做的卻做了。以上是台灣的盲點，而這些盲點造成了台灣的敏感性不夠，削弱了應對危機的能力。

第二個問題，包宗和說，是中美戰略博弈對台灣的影響。我們實際上選邊美日，變成美國的棋子。我們可能有些人不願意用「棋子」，甚至美國人自己也不承認把台灣當棋子，但事實上台灣沒辦法理性去追求自我利益，因為受限於一些因素，沒辦法理性思考。台灣現在受制於美國的國家利益，我們在考慮自己利益的時候，受到美國國家利益的捆綁。因為美國的利益並不盡然等於台灣的利益，如美國有它自己的軍工綜合體，它將軍火販售到其他國家，對它來講從冷戰以來都享有巨大利益，現在連美國政府都被這些軍火商捆綁。我們基本上是完全靠美國，這對我們到底好還是不好，很值得思考。

至於台灣應該採取什麼樣的政策，包宗和認為，在國際政治當中，還是希望能夠採取避險政策。我們講戰略三角，一個是羅曼蒂克型三角，一個是三邊家族型三角。羅曼蒂克三角就是台灣居於一個樞紐地位，跟美國關係很好，跟中國大陸的關係也不錯，儘管美國跟中國的關係不好，台灣則跟兩邊的關係都好，居於一個樞紐地位；或者是三邊家族三角，三方的關係都很好，台灣居於一個朋友的地位。如此不論美中之間的關係好還是不好，台灣基本上都是比較穩妥和安全的，這就是所謂的避險政策。

包宗和指出，但我們現在因為完全親美，所以採取避險政策有相當程度的困難。至於有沒有可能採取比較平衡的做法？我覺得可以以最近蔡、馬分別出訪為例。蔡英文訪美、馬英九訪陸，不知道這是否是湊巧，這就是一個避險，剛好形成一個避險的架構，這也許衹是一次偶然，故最重要的還是要看政府是否願意採取避險政策。

包宗和表示，第三則是要來談金融危機。我覺得技術會主導未來的經濟，過去曾經就有「知識經濟」這個名詞，所以將來國際政治經濟的發展，技術可能佔有相當重要的地位。台灣在全球供應鏈上相當重要，如台積電所扮演的角色。甚至美國也有一旦台灣有危險，就把台積電先炸掉的說法，我們當然覺得蠻危言聳聽的，但是至少代表台積電很重要。

包宗和指出，現在美國想用相當大的成本把台積電搬到美國去，這可能是美國的戰略考量。所以台灣就全球供應鏈而言，戰略地位不斷上升，但是戰略地位提升，同時風險也將提高。這個道理很簡單，就是你不重要我就不太重視你，你重要的話我可能就非常關注你，必要的時候我就採取必要的手段了。所以戰略地位重要，代表它的風險也提高了。

台灣在能源方面，政府是希望將來能夠完全走向綠能時代，不再靠核能。所以將來的天然氣會占50%，煤占30%，再生能源占20%。換言之，將來核能會完全停止，蔡政府的規劃是這樣。這其中有50%靠天然氣，但是天然氣有其供應上的風險。如果台灣能源有相當大的程度靠天然氣，則一如俄烏戰爭已引起全球關注天然氣的供應問題，台灣天然氣的運送要經過南海，一旦中國大陸對南海實行封鎖，天然氣將沒辦法進到台灣，會對內部能源供應造成相當大的打擊，更不要說中國大陸還有封鎖台灣的可能。故核能存廢還是要做一些專業上的思考。

包宗和表示，關鍵仍在於政府能不能夠淡化意識形態，採用專業看法。如今全球大部分國家仍使用核能，包括日本。日本即使曾遭遇核災，但到目前為止仍繼續維持核能，所以對於核能的必要性還是要做一些彈性的思考。

另外就是台灣現在沒有辦法加入RCEP，能否成功加入CPTPP也在未定之天，而國際上又有保護主義的氛圍以及中美貿易戰，台灣如何求生存，是一項重大課題。

包宗和指出，第四個問題，是台灣應該如何處理跟大陸的政經關係，此有三點：

第一點就是政治上「抗中」，其實親執政黨人士中對此已經有一些不同的聲音出現，即政治上能不能考慮用「和中」的方式，而這並沒有損害到我們的主權。和大陸維持一個暢通的溝通管道，能跟對方談，儘管不一定有結果，但是總比在戰場上打仗要好，所以不要把跟大陸溝通談判的機會關閉掉。

第二點就是我們在經濟上能不能採取新自由主義，這是全球化一個很重要的理念。新自由主義就是尊重市場機制，而台灣是外向型的經濟，我們需要靠境外的市場，所以我們能不能夠在新自由主義的思維當中爭取大陸市場、掌握新全球化的趨勢？

最後一點是，台灣的經濟發展跟大陸經濟的榮枯是息息相關的，我們那麼多台商在中國大陸，賺大陸的錢，所以大陸在國際上的經貿狀況會影響到台商的處境，同時也影響到我們跟大陸的經貿。大陸經濟狀況不好，也會影響到我們跟大陸之間的經貿獲利，所以合則兩利，分則兩害。還是希望兩岸關係能夠和平和順，最重要的是能夠確保台灣的安全與現實利益。

（本文授權中時新聞網刊登，原刊於中評社刊發、中評智庫主辦的《中國評論》月刊。本文摘錄自5月號《國際政經環境的變化與台灣的出路》）

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