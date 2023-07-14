世界著名鋼琴家安德雷瓦滋（André Watts ）13日病逝，享年77歲。我不禁想起往事。在美國攻讀法學的時候，買6美元的學生票坐在第一排，聽他的獨奏會，是我加州大學洛杉磯歲月最開心的時刻之一。

我可以看到他一邊彈奏著，一遍低吟淺唱，陶醉於演出過程中。他有著純真無邪、自得其樂的眼神。

毫無疑問，他一生曾經給愛樂者帶來影音狂悅。

他是大指揮家伯恩斯坦大膽造就的藝術家，16歲讓他入替享譽全球的鋼琴家格連古德(Glenn Gould)演出，和紐約愛樂合作。

大約40年後，他造就了郎朗，讓青年郎朗入替自己演出，和芝加哥合作。

瓦滋和郎朗前後兩人都一戰成名，而且樂壇地位，經久不衰。他們先後證明了那句話：你預備好了，機會才是你的！

他是一位具有代表性的嬰兒潮一代。二戰一結束，駐歐黑人美軍和當地的匈牙利女孩結婚，生下了他。

他是戰後和平、跨文化、跨種族的結晶，太多的機緣巧合孕育了這樣一位世界頂級大鋼琴家。

（作者為律師、文化評論人）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※