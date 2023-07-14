歷經蔡英文政府百般刁難，馬英九基金會申請37名大陸師生來台交流參訪，終於在出發日前3天獲得核准。這不是民進黨改變反中思維，而是兩岸交流乃大勢所趨，蔡政府忌憚民意反撲。行政院長陳建仁強調此案為專案處理，陸委會對參訪行程多所限制，不但不准拜會台北市長蔣萬安，連遊覽日月潭都不准，更有官員放話，指來訪師生都是共青團員，看不出蔡政府有開放兩岸交流的誠意。

師生來訪 百般刁難

陸委會負責處理兩岸事務，理應樂見兩岸疫後恢復交流，主委邱太三就任時還信心十足宣示，他上任代表兩岸關係解凍、春暖花開。無奈民進黨高層堅持意識形態，抗拒兩岸交流的民意需求，陸委會依然對交流活動極盡刁難，竭力縮小活動範圍，避免來客接觸太多國人，無怪被譏為「不歡迎大陸委員會」。

今年2月，台北市政府邀請上海市政府組團參與台灣燈會，傳出陸委會限制團員活動，連外出宵夜都不准。這次大陸師生來訪，陸委會嚴禁陸生任何「政治活動」，或與許可目的不符的情事，行程如有任何調整，須先向移民署申報，獲准之後才可以更改。

這絕非台灣人的待客之道，無奈民進黨政府將兩岸交流視為中共的統戰活動，對大陸人士標籤化與汙名化的政治操作，不但無助於兩岸對立氣氛的改善，更暴露民進黨在恐共反中心理下，早已忘記大內宣自詡的「民主韌性」，自我鄙視民主的核心價值。

台灣的民主是華人社會的典範，2015年蔡英文競選總統之際，美國時代雜誌就以她為封面，配上「蔡英文可能將領導華人世界唯一民主國家」的標題。若我們真的相信民主制度的優越性，相信民主自由的普世價值，就不必對大陸的統戰活動懷憂喪志，大可一笑置之。

我們對台灣的言論自由與社會開放感到自豪，馬政府時代，許多陸客來台觀光，晚上逛夜市之餘，就是窩在旅館看政論節目。看到政治人物、名嘴各持立場脣槍舌劍，莫不大呼過癮，許多人眼見台灣選舉造勢，激情而不失控，宛如嘉年華，親身體驗民主開放的價值，統戰何懼之有。

最美風景 黯然失色

台灣人善良純樸，大方熱情，讓大陸作家留下「台灣最美的風景是人」的讚嘆。許多陸生來台學習，見到台灣老師博學廣見、謙沖致和，見到台灣同學多元包容、思想活潑，多能建立起深厚長久的情誼。這不就是勝過船堅炮利的軟實力嗎？這些都是兩岸互動的重要資產，甚至是台灣安全與和平的保障。民進黨不做此想，反而如防賊般對兩岸交流戒慎恐懼，其實是自卑自辱。

民進黨政府不但對大陸師生戒備森嚴，還進一步抹紅來客。有匿名官員指帶隊老師具有黨職，暗示學生多具有共青團身分，有特殊任務。暴露官員不是專業不足，就是別有用心。中國共產黨作為列寧式政黨，在黨員的甄選上有嚴格的考核與要求，從各階層中的菁英與積極分子進行選拔。中共黨員人數去年達9800萬人將近1億，共青團員也有7000多萬，要在這些菁英大學師生中刻意排除參加共黨組織的成員既不可能也無必要。反之，這些人更是我們推廣台灣社會、建立友善關係的重點對象。

讓人擔心的是，事前政府部門就要求邀訪單位，出具保證來訪者的人身安全，言外之意是政府不保證訪客的安全。現在又暗示來台師生的身分與特殊任務，無疑是有心挑撥。台灣大選逐步白熱化，難保沒有政治人物利用大陸師生參訪活動造勢，發生類似張銘清遭推倒事件。

上海市參觀台北燈會訪問團抵台時，就有獨派團體在機場聚集叫囂，如果這次有人趁機滋事，將是台灣民主之恥。來者是客，政府就算無法大度表示歡迎，也不應將維安工作交給手無寸鐵的大學與民間團體，保護來訪者的安全，政府責無旁貸。