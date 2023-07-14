北約舉行領袖峰會，北約秘書長史托騰柏格針對中國發表談話，完全不掩飾赤裸裸的惡意，跟赤裸裸的霸權。視中國為敵，要全力打擊中國。

北約秘書長說「中國挑戰基於規則的國際秩序」，而這個國際秩序，就是美國主宰的秩序。北約的主子本就是美國，他指控中國挑戰北約的秩序，稱「拒絕譴責俄羅斯對烏克蘭的戰爭」是一種罪狀，但中國要譴責誰，或拒絕譴責誰，是北約決定的嗎？況且，我們從未聽見北約譴責烏克蘭種族屠殺俄裔烏克蘭人，這叫「基於規則的國際秩序」？這是什麼規則，說清楚啊！

北約秘書長也指控中國進行大量的軍事建設，問題是，中國作為世界第二大經濟體、人口14億的大國，軍事費用比起美國，實在太少了；依照人口跟國土面積比例，也比不上日本，跟歐盟北約比，也算很少。可是北約竟然指責中國的軍事預算，意思是，歐美、日本跟五眼聯盟，軍事預算多大都不算大嗎？而中國，最好沒有軍事預算，這樣就可以任由他國欺凌。

北約秘書長也說，「中國的核現代化在速度跟規模上，都是前所未有的，而且不透明」，但中國擁有的核武，不過是美國的零頭，事實證明，中國反而必須加強核武建設。

對於北約盟國將共同防止中國的脅迫行為。北約全名為「北大西洋公約組織」，中國是在太平洋西端，但現在北約竟然以中國作為頭號敵人，擺明了，北約是美國的打手，幫美國對付鎖定的對象。而北約國家，又跟歐盟國絕大部分重疊，儘管法國總統馬克宏反對北約在日本設辦事處，也無法改變北約的意志，這是中國要看清楚的。

北約秘書長也說，「我們會跟澳大利亞、日本、紐西蘭、韓國及歐盟領導人會面。」經過強力運作已提升跟日本的夥伴關係，等於公開對馬克宏唱反調，而南韓也加入北約網路運作；紐西蘭跟澳大利亞也因五眼聯盟而在同一陣線。

北約實際上已成為前帝國主義綜合體，美國用北約框起一個「反華大聯盟」，為了反華，美國逼韓國忘記日本侵略；為了反華，美國連核廢水都樂意讓日本排入海洋，已經沒有什麼事情幹不出來了。

這一切都已經不是陰謀，都在光天化日之下。中國要審時度勢，突破重圍，第一步，是要看清楚自己的優勢與短板。中國有足夠的優勢，當然也有短板，善用自己的優勢，用優勢彌補短板，就可以以時間換取空間，瓦解敵人的圍堵。

第二步是要用實際的行動，表明中國的決心與底線，讓所有人知道，犯我中華，雖遠必誅。美國擺出的陣勢，已經是「北約+」，目的就是用幾十個國家組成連盟軍，圍堵打擊中國，讓中國陷入以寡擊眾之勢，讓中國在各個領域都只能挨打不敢反抗，只能步步退讓。

但反華聯盟的國家，絕大多數都不願意放棄跟中國的合作與經貿，以及中國提供的各種優惠。所以，一方面這些國家是都在利用中國提供的各種價值，中國如果盤點一下數據，看看美國跟五眼聯盟、北約國家及日韓，在中國擁有的利益，以及跟中國經貿往來的利益，這樣就可知道中國自身的優勢與劣勢在哪裡。

一方面，反華聯盟的國家又在凝聚打擊中國對各國有利的共識或拘束，並且用實際行動打擊中國，這不是很矛盾嗎？同時，這天文數字的利益，只要拿出零頭，就可以在中國內部培養大量的利益共同體，以及代理人與代言人。在中國內部，可以建立紮實的組織跟系統，以商業利益作為調動輿論的掩護。

舉個類似的例子，就像大家看到的，台灣每年跟大陸經貿的順差已經超過1300億美元，可是各種打擊大陸的手段卻越演越烈，對美國的指令更加俯首聽命，所以經貿往來不能化解矛盾，培養善意，需要以大局來盤整。

北約的公然挑釁，是一記警鐘。看清楚了，解方也就出來了。

（作者為作家）

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