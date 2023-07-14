士林地檢署在6月分以無罪簽結新北市汐止幼兒園餵藥疑案，新北地檢署日前也宣布偵結板橋幼兒園案，包括園長和老師在內的9名人員全部獲不起訴處分，證明民進黨一再汙衊的餵藥案甚至是餵毒案全是造謠抹黑。然而，對此一惡意栽贓打擊新北市長侯友宜，造成家長恐慌、親師對立的社會重大事件，民進黨連半句抱歉也不肯表示。行政院副院長鄭文燦還直批新北市才該針對撤執照又復照提出解釋。

黨政聯手 打擊政敵

民進黨執政面臨嚴重的延續危機，所提名的參選人賴清德背著執政成績不彰的包袱，加上個人揮之不去的負面評價，所以選舉倍感吃力，開步以來所採取的手段極盡下限之能事，不僅沒有表現一點執政黨該有的雍容大度，反而爛招盡出，把惡意攻擊的負面手段發揮到極限，而且政策規畫了無創意，產值一無是處，除了撒錢還是撒錢，只會拿納稅人的錢去取悅特定選民。一出事就是舉府院黨連同網軍等所有的力量，鋪天蓋地的對政敵進行摧毀式的攻擊。

負面選舉是民進黨最擅長的選舉奧步，過去每次都有效，而且常在關鍵時刻發揮扭轉大局的奇效。這次自不例外，逮到一個真相尚待釐清的新北市幼兒園餵藥案，立即髒水、毒水一股腦兒猛潑齊上，不讓真相浮現，也不讓民眾看清，先毀了侯友宜形象再說。等到事情真相浮現，證明是一場汙衊栽贓嫁禍於人的政治謀殺事件，但民進黨和賴清德已經得逞，笑盈盈看著侯友宜清洗身上的泥巴，形象已經大毀，賴清德依舊不肯道歉，鄭文燦再補上一腳，悠然數著選舉盈利所得。

對柯文哲也不例外。柯文哲近期拜民進黨性騷擾案連環爆又處理不當之賜，支持度略有提升，民進黨大為緊張，對他大潑紅墨水，明明是對過去十年經貿大有利益的服貿協議，柯文哲終於說出良心話認為應該重啟談判，民進黨逮到把柄，硬把他打為中共同路人，出賣台灣利益。這種只有選舉考量，一切政策良窳都要擺在民進黨選票磅秤上秤量，凡有利於該黨者擁抱宣揚之，不利者則拒斥之，甚至將支持者視為匪類，鳴鼓而攻之，腦中沒有一點國家利益與民眾福祉，只要能當選舉棒棍耍弄，就算一支掃把也可以打共匪。

政策買票 債留子孫

民進黨現階段選舉策略是對侯友宜抹黑，對柯文哲抹紅，除了對他黨參選人潑髒水之外，最慣常使用的選舉手段就是國庫當黨庫，只要對爭取選票有用，就毫不考慮政策規畫該有的評估、預算排擠效應以及國家財政整體狀況，各種補貼一撒再撒，而且都是明年2月生效，屆時全部歸功於民進黨的「德政」。更明目張膽的是，這些撒錢政策都是由副總統賴清德搶先宣布，行政院長與部會首長跟著呼應。真不知道《中華民國憲法》哪一項條文賦予副總統、行政院長那麼大的權力，可以不經立法院通過就動支國家預算。

賴清德好人裝到底，所有他經手過、涉及過或是沾惹過的黑金案件全部推得一乾二淨，與自己毫不相干。台灣地方政商勾結、黑白一體最嚴重的正是賴清德長期浸淫的台南市，那些涉貪瀆重案、賄選案件以及官商合謀的貪瀆案件，哪一個人不是他的子弟兵？哪一件跟他的政策與作為脫得了干係？然而，諸多醜事爆發之後，他推得一乾二淨，與自己沾不上一點關係，無辜狀裝得很清純，清白狀裝得很皎潔。其實，如他在台南長期執政又以立委、行政院長、副總統身分主導地方政商關係，台南糜爛至此，他其實負有重任，現在卻裝出不沾鍋狀。

這次總統大選是對民進黨算總帳的時候，因為民進黨全面執政超過7年，在此之前又利用反對服貿捲起的反中浪潮，大搞抵制兩岸經貿互動與惠台的措施，導致兩岸關係大倒退，台商與民眾利益大損害。民進黨不知檢討，除了撿一些無可爭議的惠台法案如ECFA贊同延續之外，任何有利於台灣經濟發展、兩岸交流、彼此互惠的兩岸協議與政策，民進黨一概反對到底，而且對於任何贊同者或是主張緩和兩岸關係者，一律紅帽子伺候，並鼓動反中民粹加以討伐，藉以讓「抗中保台」宣傳繼續得逞。這樣專斷無良、不把人民放在眼裡的民進黨，還要讓它繼續執政嗎？