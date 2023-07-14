民眾黨主席柯文哲訪日後說，日本「自民黨幹事長」告知，台灣沒有辦法參加CPTPP。駐日代表謝長廷馬上反駁指出，代表處幫他洽排對象沒有自民黨幹事長茂木敏充；實則柯P見的是自民黨參議院幹事長世耕弘成。作為台灣加入CPTPP前線的主將之一，謝長廷反駁的竟非台灣能不能加入，有沒有畫錯重點啊？

2021年9月台灣申請加入CPTPP至今快2年，八字有沒一撇備受國人關注。柯P見誰不重要，重要的是日本政界的訊息難道引不起執政者警惕？謝長廷不說明入會進度，反倒反駁柯見誰，心態委實可議。

台灣加入CPTPP本就不易，既要符合經貿法規的高標準，還要避開政治的險峻形勢。問題是蔡政府開放日本核食也1年半了，行政院經貿辦還聲稱日本各界都歡迎我入會，那台灣的「入場券」談判有沒進展，總該跟國人報告吧！

英國去年2月申請入會，CPTPP在6月就成立工作小組談判，預料近日在紐西蘭舉辦的部長級會議中就能簽署入會，台灣要等到猴年馬月？還是真相一如世耕弘成所說的「不可能」。

相對大陸的申請，台灣表現得像是以逸待勞，實則政治形勢並不站在台灣這邊，日方所謂「歡迎」也只是嘴炮罷了。經貿辦說已全面修法，但距上次加入WTO已近30年，為何不見立法院審議相關法案？再說，要如何應對被大陸指稱的貿易壁壘，政府準備好了嗎？

台灣無法加入CPTPP，其他貿易協定更無望。CPTPP成員國占我國出口金額的1/4，沒有關稅優惠、通關便捷，產業合作更是空話，外交官逞口舌之快對國家一點幫助都沒。