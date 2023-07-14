最近重啟「兩岸服貿協議」成為選舉熱門議題。其實，服貿「如果」能夠重啟，將是完成ECFA相關協議的開端；而完成ECFA及其相關協議則是我方加入《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）、《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）的基石，具有重大的策略性意義。

2010年6月兩岸簽署ECFA後，我方陸續於2013年與新加坡簽署《台星經濟夥伴協定》、與紐西蘭簽署《台紐經濟合作協定》；同時間還正與若干國家進行可行性研究，證明了以ECFA作為起點，開展與重要經貿夥伴洽簽經濟合作協定的可行性。

但是ECFA僅是一項「架構」協議，其下還有投資、貨品貿易、服務貿易、爭端解決等四項協議，必須陸續完成。其中《投資保障和促進協議》先於2012年8月簽署，接著「服務貿易協議」於2013年6月21日完成簽署；依當時《兩岸人民關係條例》規定，服貿協議並未修正任何法律，無須經過立法院審議，行政院因此於6月27日核定並送請立法院備查。

但當時在野的民進黨以「黑箱作業」、「出賣台灣」等莫須有的理由，在立法院掀起反服貿浪潮、引發太陽花運動，迫使服貿協議中挫。其實，當時政府已與46個產業舉行過110場次座談，若與日前台美簽署的首批「台美21世紀貿易倡議」拒與民間團體溝通相較，後者才是真正的黑箱作業！

兩岸服貿協議受阻後，正在協商中的貨品貿易、爭端解決兩協議亦隨之中止，同時切斷了我國與重要經貿夥伴洽簽經貿合作協定之路，台灣被阻絕在CPTPP與RCEP之外，迄今蔡政府卻仍在拿著要加入CPTPP這已酸臭的招牌繼續誑騙百姓。

當前在美國政府挑起美中對抗情勢、運用強大政治壓力及獎勵在美投資下，全球供應鏈正發生大遷徙；加上美國以台灣處於地緣政治風險、兩岸即將發生戰事為由，將台灣排除在其「友岸」名單之外。為了因應客戶要求及美國政府施壓，台商紛紛將其在大陸與台灣產能移往東南亞及墨西哥、美國等地，台灣正面臨產業外移的空洞化威脅。面對產業正大出走的浪潮，當今政府除了繼續反服貿、順從美國政府，提不出任何因應危機的措施。

當然，要重啟服貿有其困難，提出服貿重啟的人甚至可能不知其前面要走的路會有多麼坎坷。重啟服貿至少有三個關卡要過，第一關是洽談協議與雙方關係息息相關。目前兩岸關係處於嚴峻對立，必須雙方先能恢復對話、溝通的機制，進而建立互信的基礎，然後才能協商如何繼續走完未完成的程序。

第二關是要能克服民進黨龐大的反對勢力。賴清德說：「誰支持服貿，就不支持他」，民進黨立院黨團總召柯建銘還在剪貼複製10年前反服貿、煽動民眾的謊言，足見民進黨是重啟服貿最主要的障礙。

但若民進黨政府被下架，其實要重啟服貿並非難事。10年前行政院已核定服貿並依法函送立法院備查，我方法定程序可算完成，依照當時所簽協議，只要通知對方，協議即可施行。但是10年來時空背景已發生重大變化，協議內容諸多與現狀不符，雙方應依協議規定，隨即展開協議修正的協商。

第三個關卡是我方缺乏熟悉大陸服貿的專業人才。10年來大陸服務業市場已經大幅開放與法規鬆綁，但在蔡政府政策下，相關智庫對大陸研究的預算被削減，移往新南向政策業務，台灣缺乏對大陸服貿現況完整掌握的人才。

兩岸服貿若能重啟，表示貨貿和爭端解決兩協議亦可恢復協商，完成ECFA相關協議在望。此時，代表兩岸關係回復到和平往來的穩定狀態，我方才有可能以堆積木方式陸續與重要經貿夥伴洽簽屬於自由貿易的經濟合作協定，進而逐步加入RCEP和CPTPP，終而突破美國刻意將我國排除在其「友岸」名單的封鎖，讓台灣融入到新全球供應鏈，這才是重啟服貿協議的終極目標和意義。

（作者為前經建會主委、前經濟部長）