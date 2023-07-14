隨著D-day只剩半年左右，藍綠白的總統參選人都已出爐，2024總統大選即將進入下半場。

在上半場裡，由於早早定於一尊，雖在台北及零星地區受到英系反制，但民進黨的賴清德仍在多數民調中保持領先地位。不過持續低迷不振的聲量，以及即使祭出多項策略，試圖透過新媒體經營和補貼政策來爭取年輕世代，卻始終無法獲得年輕人支持，可以說是賴在上半場無法突破的困境。

至於國民黨的侯友宜，雖然在九合一選後初始的民調保持領先，但在綠營整合之後則出現衰減趨勢，尤其是陷入團隊組建問題、5月黨內徵召風暴，以及6月新北餵藥案和政大演講後，近期多份民調已指出落居第三的位置。不過就目前來看，團隊已逐步整合，負面聲量風暴消退，因此顯而易見的問題就剩下黨內整合部分，包括換侯、與黨內派系和要角互動等等。預計要到全代會結束，以及民調開始回升後，才會告一段落。

民眾黨的柯文哲則受益於藍綠兩黨各自陷入危機，以及年輕世代的高度認同，因此在6月的支持率異軍突起，甚至出現超過賴、侯，拔得頭籌的民調。但在支持率狂升之後，相當明顯的，藍綠對柯的攻勢開始加熱，在柯7月初陷入多次失言事件，包括服貿、北流、CPTPP等，確實可以看到柯如同在北市府般，呈現快人快語的雙面刃特質。

整體來說，在上半場表現部分，從民調支持率變化來看，柯文哲占優勢、賴清德守成、侯友宜則需急起直追。不過在下半場部分，以目前來說，可以預期執政、在野陣營將面臨各自的挑戰。

就執政黨來說，蔡英文所遺留下來的施政與黨政問題確實對賴清德造成一定影響，包括性騷案、能源、治安等民生問題，因此可以看到賴在上半場其實展現明快的節奏，預先拆彈而不打持久戰，避免出現如2022林智堅論文案，一人毀全黨的局面。比如撤銷多位立委提名，迫使行政院或立院黨團快速提出解套對案，像是性平三法、教育與少子化、居住正義、外役監。但從結果來看，賴雖然拆彈成功，未讓議題延燒，但卻因為撒幣以及蔡政府完全執政7年的因素，幾乎無法在各項議題得分。未來倘若遇到蔡英文拒絕退讓，或是無法拆彈的施政問題，則勢必將成為賴清德的最大隱憂。

就在野陣營來看，侯友宜確實有黨內整合問題，但一旦整合成功，全國15縣市和數百位黨公職與參選人的攻防能量，絕對有龐大潛力。相對來看，柯文哲有更高的個人能量，但民眾黨屈指可數的黨公職，以及容易受到兩面夾攻的結構弱勢，也同樣是其隱憂。

整體來看，藍綠白之間結束上半場，下半場的主旋律則將會是在野陣營與執政陣營之間。賴清德顯然是守方，而侯、柯則是更具戰略彈性的攻方，包括是否能整合、處於纏鬥，或是出現明顯強弱，其實才是決定民進黨成敗的關鍵。在野整合自然勝率最大、明顯強弱次之，而纏鬥則必敗。

（作者為中華青年公共參與協會理事長）