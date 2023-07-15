北大西洋公約組織（NATO）峰會甫落幕，最受矚目的三件事情分別是：俄烏戰爭結束後，美國才會考慮讓烏克蘭加入北約；土耳其不再反對，瑞典可望成為北約第32個成員國；日韓紐澳四個國家都簽署了「個別化夥伴計畫」，成為北約的「亞洲太平洋四夥伴國家」（Asia-Pacific Four）。這三大發展顯示，在美國扮演推手下，北約從北大西洋走到西太平洋，不僅在歐洲「東擴」，還要「東進亞太」，此一世紀宏偉願景對國際政治的影響將相當深遠。

今年北約峰會於11～12日在立陶宛首都維爾紐斯舉行，立陶宛是歐洲「反中抗俄」的急先鋒，北約選擇在此辦峰會，用意不言可喻。此次會議除了瑞典成為北約準會員國（仍待各國議會同意），最重要的時刻，當屬美國總統拜登發表演說之後，烏克蘭總統澤倫斯基在G7領袖和兩位歐盟領袖面前，感謝各國支持烏國，並希望能在戰後加入北約。然而在俄烏戰事膠著之際，仍有三項課題必須探討。

首先，戰爭終會結束，但以什麼方式、在何時結束，仍有懸念。這場戰役已到了轉折點，三個最可能的情境分別是：一，僵持不下，在現有控制的領土，形成軍事對峙。二，在對峙情勢下，釋放願意停戰的訊息和善意，在美國主導下，展開和談。三，和談的領土疆域底線，是一個無解的問題，無論是回到去年2月24日戰爭前的邊境疆界，或更早2014年克里米亞戰爭之前，克里米亞半島仍屬於烏克蘭領土，都是俄羅斯總統普丁在現階段不可能接受的「政治自殺」方案。

其次，明年是國際選舉大年，無論是俄羅斯、烏克蘭或美國，元首都有競選連任、輸不得的重大壓力。修憲後一任六年的俄羅斯總統，普丁將在明年5月本任期屆滿，將展開另一個新的任期。在6月剛經過瓦格納集團「一日兵諫」的凶險後，普丁面對美國主導的「北約新東擴」，沒有後退一步的空間。對於一任五年的烏克蘭總統來說，澤倫斯基在2019年520就任後，歷經新冠疫情和俄烏戰爭，明年同樣要競選連任。至於已宣布要競選連任的拜登，當前最重要的目標，應該是全力終結這場消耗俄羅斯國力、裂解歐盟、削弱德國和法國影響力的戰爭，以便能在明年11月美國總統大選前，「國外止（熱）戰，國內備（選）戰」。

最後，儘管烏克蘭人認為，自己阻擋俄國入侵歐洲有功在先，讓北約國家「東線無戰事」，理當取得成為北約會員國的資格，且獲得最前沿的波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛的大力支持，但仍不敵美國的堅持，拜登最終拍板以「戰爭結束」做為烏克蘭加入北約的前提。

歐洲最近幾年的重要變化，莫過於政治上的歐盟遭遇英國脫歐，軍事上的北約陸續接納芬蘭、瑞典成為新的會員國，以及經濟上的歐元區在今年加入克羅埃西亞成為第20個使用歐元的國家。俄烏戰爭是二戰之後，歐洲大陸面對的最大規模戰爭，改變了歐洲國家的政治版圖。由美國主導的北約，原已「英雄無用武之處」，但在俄烏戰爭「洗禮」後，蛻變成為本世紀影響歐洲政經社會發展，最重要的「境外國家」。

回到此次的北約峰會，瑞典獲准加入北約，而烏克蘭「戰後再議」的結果，都是取決於需要所有人同意、共識決的機制設計。這種國際組織的決策機制，有時會讓當事國感到無奈，但也方便有心人「討價還價」。例如：土耳其強人總統艾爾段同意瑞典加入北約，但同時要求加入歐盟；藉由同意瑞典加入，土耳其還要到想要的戰機升級，美國同意推進和國會的協商，交付F-16V戰機的軍售案。而其在政治上的代價則是，俄羅斯已經將土耳其列為「不友善國家」。

就此觀之，烏克蘭未來「戰後」加入北約，同樣需要所有會員國的一致共識。由於涉及集體安全防禦，從俄烏戰爭一開始，美國就忌憚於和俄羅斯對壘，以免引爆第三次世界大戰。在可見的未來，烏克蘭加入北約雖會被擺上正式議程，但屆時事過境遷，形勢發展難以預料，現在尚難論斷。

至於北約在峰會公報中以強硬措辭批中國挺俄羅斯、軍事威脅台灣，以及日韓紐澳成為北約的「亞洲太平洋四夥伴國家」，當然立即引發北京當局的強烈反彈。北約之前有意在日本東京成立辦事處，遭法國總統馬克宏反對而作罷，如今藉由與日韓紐澳結盟，展現其擴張到亞太地區的意圖，勢必為中美、中歐關係投下新變數，造成新緊張。