政治很容易使人迷惑，自己在政壇得意，也想把兒女拉拔進來，共同在圈子裡呼風喚雨一番；兒女見老爸在政壇得意，也巴不得藉其餘蔭搶下一片地盤，還美其名什麼｢父子登山，各自努力｣，沒有老爸的照顧，想在牛鬼蛇神的政治圈搶下一席之地，這個山還真登得有點吃力。

不過在此模式之下，父子從政的所在多有，別人得吃多少大米洋麵，他卻省了好幾年功力，陳水扁父子不是如此嗎？羅福助與羅明才不是如此嗎？邱茂男和邱議瑩不是如此嗎？地方議會世襲的例子更是多不勝數，這也沒啥，美國老布希、小布希不也如此？

韓國瑜的女兒韓冰一直被有心人力捧從政，這次更是具體，職位和地點都替她安排好了，台北市第五選區立委。若是換了別人，這天上掉下來的餡餅搶都來不及搶呢！但韓冰畢竟是韓國瑜的女兒，沒有被權力和欲望沖昏了頭，她很明白，別人拱她出來多半是因她父親的關係，韓國瑜再怎麼說也是國民黨的大檔頭之一，所以她不想出來、不想沾這個光，若真想從政，等念完書回來有的是機會。

雖說是「上陣不離父子兵」，有老爸的聲望為其支助，但這隻純潔的小白兔會想，不會貿然地步入這詭譎凶險的政治叢林；但另外卻有人被總統大夢薰昏了頭，好好大善人不做，非要蹚這趟渾水，兩者孰優孰劣，民眾自有評斷。

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