國民黨真是「多事之秋」，從徵召開始，就是一片雜音，人人各擁其主，攻詰不休。及至侯友宜出線，挺郭者還是不甘心，郭也故意神隱；到如今侯友宜從老大變成老三，「換侯」之說，不絕於耳，郭台銘蠢蠢欲動，希望能取而代之，而已明示要當「啦啦隊」的韓國瑜，也被如鄭麗文等挺韓者硬是想讓他披掛上陣。連帶著，連國民黨的朱立倫也感受到龐大的「換朱」壓力。

大敵當前，開戰在即，整軍經武猶嫌慢人幾拍，而自家陣腳不但未定，連推出的主帥都遭到懷疑，這種部隊，還能期望可凝聚士氣、旗開得勝嗎？金溥溥聰揚言要擠出國民黨的「膿包」，可如今遍體膿瘍，擠哪個是好？

侯友宜的表現，到目前為止，是被「看衰」的，此所以「換侯」之議，暗潮洶湧。反正國民黨又不是沒有陣前換將的前例，而且正是在朱立倫掌黨任內，當時既可「換柱」，如今難道「換侯」就萬萬不可嗎？但是，「換柱」之後，朱立倫出馬，結局又是如何？

當初「換柱」，洪秀柱雖也是不情不願，但洪秀柱是國民黨內孤鳥，內無奧援，也只能飲恨吞聲。但是，侯友宜擁有新北市破百萬選票的輝煌紀錄，手底下團隊雖弱，卻仍有一票支持者，能甘心被「換侯」嗎？防磚條款訂在15%，「換侯」之後，這15%肯緘默無聲嗎？人人都說侯友宜是「阿斗」，你真的相信一個「阿斗」能連任新北市長，並以懸殊的比數大勝對手嗎？

如果真的「換侯」成功，大概就只有郭台銘與韓國瑜兩個備位人選的了。郭台銘的躍躍欲試，當然是不難看出的，其豐厚的財力資源、企業經營的聲望，也讓人頗有期待，但是，挺郭的聲浪雖然不小，反郭的聲音，難道就會小於此嗎？

韓國瑜雖歷經兩次挫敗，竟還能在政壇上維持其不衰的聲望，可以說是魅力無窮，至今無人能出其右的，是以也擁有一票堅定的支持者。但是，欲將黃袍加諸於人身，也得看此人願不願意穿戴上去。韓國瑜其實已明白表態，以他的性格，會出爾反爾，做東山再起之想嗎？

國民黨目前面臨兩大難題，一是要不要「換侯」，一是「換侯」之後，誰來接手？「換侯」恐怕是很難成功的，7月19、23的中常會，一拍兩瞪眼，可以見出真章。但如果成功了呢？由郭台銘，還是韓國瑜接手？恐怕還是會有更劇烈的爭議吧？

金溥聰於國民黨多事之秋，銜命出馬，許多人期待他能成為國民黨的諸葛亮，但他真的有這樣的能耐嗎？諸葛亮出師之前，謹慎叮嚀阿斗，「宮中府中，俱為一體」，攘外必須先能安內，金溥聰如果連「宮中府中」都搞不定，還有資格說是諸葛亮嗎？

國民黨的問題，千絲萬縷，其亂如麻，會不會是「氣數將盡」的徵兆？金溥聰號稱「小刀」，其鋒銳的刀鋒，能否斬斷這一團亂麻、針挑出這幾處「膿包」？

在目前總統大選「三腳督」的情況下，其實國民黨再如何整合，由誰出馬，也將是竹籃子打水一場空的，即便能勝過柯文哲，躍居第二，那又如何？「文無第一，武無第二」，勝者全碗捧去，敗者連湯汁都沒得喝，賴清德的35%，穩穩在握，樂得坐山觀虎鬥，這一局，他就是可以便便宜宜作獲利的漁翁了。

政治像是一塊大餅，人人皆想分而食之，最怕的是有一個強橫霸道的人，先劃出一大塊當禁臠，不容他人染指，剩餘的部分，就讓別人去爭去搶，最好是爭搶得頭破血流，反正再如何爭搶，也動不到自己這塊，搞不好還能從中漁利。最可怪的是這些爭搶的人，只盯住眼前這一小塊，拼死拼活，厭少嫌小，殊不知跨出一步，那一大塊才是最值得爭搶的。即便爭搶不到賴清德的35%，但兩弱相加乘，也還有65%，鷸與蚌各退一步，各鬆其口，鷸飛青天，蚌歸大海，不僅足以自保，而漁翁想得利，恐怕就是戛戛乎其難哉了。

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