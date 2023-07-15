自5月17日國民黨徵召侯友宜參選2024年總統以來，因為黨內紛爭及民調始終落後，造成「換侯」之說甚囂塵上，日前金溥聰進駐競辦擔任執行長，雖然帶動侯友宜聲量，卻也因一席「膿包說」的發言，引發與鄭麗文、蔡正元及邱毅等人互嗆，導致不少藍營人士焦慮與反感，對選情猶如雪上加霜。但這段時間卻未見到國民黨主席出面止爭息紛，放任「黨內互打」，筆者建議面對此刻國民黨存亡絕續之際，朱立倫主席不能「神隱」了。

大家深知如果民進黨再度執政，公平正義將蕩然無存、任令黑金橫行、詐騙賭毒戕害社會，兩岸持續兵凶戰危，國民黨則可能被邊緣化，值此關鍵時刻黨主席應該對團結藍營有更積極的作為。

一、朱立倫應公開感性呼籲各方人士為黨為國捐棄成見：看過《王者之聲》電影的人都知道，1939年當時英國朝野對德宣戰與否分成兩派不同意見，喬治六世一場演講團結了全英上下對外；此時的國民黨也需要黨主席在全代會前公開呼籲黨籍菁英與盟友應該團結一致對外，唯當前各方立場不同已經有點意氣之爭，朱主席必須改變過去「政壇精算師」的形象，嘗試以訴諸情感的感性論述感動同志，而非理性的言詞說教。

二、 敦請黨內元老出面整合侯、郭、韓3人：近期侯友宜與郭台銘、韓國瑜都有互動，但總感覺只是行禮如儀，未見成效。建議朱主席試著敦請他們3人都能信服的元老，邀請他們共聚一堂化解心結，至於人選我認為前主席吳伯雄、馬英九及前立法院長王金平是最適當的，吳伯雄在當年省長選舉中的退讓成全大局已成典範，馬、王各有擅場，同時與3人都有交情，且如果過去有心結的馬、王2人都能共同邀請，更能展現藍營團結。

三、 朱立倫應做侯市長的擋箭牌與後勤官：在徵召侯友宜參選兩個月以來，幾乎看不到黨中央與主席的角色，其實面對各方對侯的爭議與質疑時，黨主席應該做參選人的擋箭牌，為他說明辯解，盡可能不要讓參選人站在第一線，例如「餵藥案」新北地檢署已做偵結，被指摘涉餵藥的教師與園長等被告均獲不起訴處分，在第一時間黨中央就應該立委或新北市民代蒐集資料將事件來龍去脈完整揭露，同時譴責對手陣營，而智庫就應該做後勤資源盡速整理完成預備工作，而不是放任參選人獨自面對。

四、整合黨籍立委參選人保護侯友宜：參選立委的藍營小雞們，也是可以發揮保護與鞏固母雞侯友宜功能，朱主席正可以引導藍營小雞們更團結，幫侯適時反擊對手為侯辯護。

以上幾點只是作為一位長期藍營關心者的觀察與建議，期盼國民黨早日盤整完成，專心一意對外，讓6成希望民進黨下架的民眾不致失落。

（作者為退休大學教師）

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