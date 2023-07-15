月初瑞典總理克里斯特森為了加入北約一事訪問華府，拜登總統向他表示，迫不及待希望瑞典能加入北約；就在11日北約峰會前夕卻表示美國不支持烏克蘭的加入。因為在北約東擴的背後，北約還有一個「北擴」的目標，既然北擴目標已經實現，烏克蘭加入北約就不重要了。

繼今年4月芬蘭加入北約後，另外一個北歐大國瑞典也可望隨之加入。但因為一場在首都斯德哥爾摩的示威活動上，一名男子公然焚燒並汙辱《可蘭經》，引起北約成員國土耳其不滿，揚言抵制瑞典加入。這讓土耳其在鎮壓庫德族及要求美國提升土耳其軍事力量上累積更多籌碼。瑞典總理飛往華盛頓尋求支持及美國滿足土耳其要求後，在這次北約峰會土耳其不再反對瑞典加入。

遭受入侵的烏克蘭遲遲未能加入北約，但是北邊的芬蘭和瑞典可以順利加入，原因何在？都說是俄烏戰爭改變原本中立的芬蘭和瑞典兩國的安全意識，但實情並非如此單純。芬蘭和瑞典為加入北約，去年6月和土耳其在馬德里簽署《反恐合作備忘錄》，同意引渡滯留在兩國的庫德族活躍分子。瑞典和芬蘭是很多庫德族難民的避風港，寓居多年，這一來讓許多庫德族難民惶恐不安，成為這一場戰爭新的輸家。芬蘭和瑞典為了加入北約，不惜放棄多年的中立立場與捍衛人權的國際形象，難道真的只是害怕國力已衰的俄羅斯入侵？恐怕北極的資源才是重點。北約勢力在北極更進一步的強化，不僅有安全考量更有龐大的經濟利益誘因。

地球暖化固然讓許多海洋島國有滅頂之虞，但對於北方國家卻是一大「福音」，許多永凍層慢慢融解，出現更多可耕地，也讓地下與海底豐富的油氣與礦藏更容易開採。原本只有加拿大和俄羅斯是最熱衷在北冰洋從事油氣勘探，挪威出於環保原因，一直反對在北冰洋進行勘探活動，但是今年也向跨國公司授予公海勘探許可。除了油氣之外，北極也有豐富的稀有金屬礦藏，特別是用於生產電動車與再生能源設備的礦物。融冰後的西北航道與北方航道這兩條航道可通航時間增加，可以大幅減少貨運時間。地球暖化讓北極成為新的兵家必爭之地，自然與21世紀之前的苦寒之地不同。

芬蘭政府在去年10月公布一份關於北極政策的報告。報告指出，芬蘭的北極政策受到俄烏戰爭的影響，必須做出重大調整。芬蘭政府認為隨著芬蘭和瑞典加入北約，烏克蘭戰爭將進一步改變北極地緣政治。整個北極地區將由北約和俄羅斯瓜分，芬蘭將成為北約在北方的前線。

北約在2018年就在北極地區進行軍演。俄烏戰爭發生後，北約就露出對北極的強烈興趣。北約迅速成立北極司令部。芬蘭加入後更是擴大軍演規模。5月29日14國軍機齊聚北歐，參與為期12天的「北極挑戰」軍演，盛況空前。

西方也以俄烏戰爭為由將俄羅斯排除在北極理事會之外。北極理事會由美國、加拿大、俄羅斯、瑞典、芬蘭、挪威、冰島、丹麥8國組成。2022年俄羅斯是輪值主席國，俄烏戰爭爆發，7個西方成員國暫時中止了在北極理事會的活動，北極理事會幾乎停擺。後來7國發表聲明將在沒有俄羅斯參與的情況下，逐步恢復工作。芬蘭與瑞典加入北約後，8個理事會成員有7個是北約，俄羅斯將孤掌難鳴，陷於孤立。這就是為什麼北約快速讓芬蘭和瑞典加入的原因。

雖然不能說烏克蘭只是北約劍指北極的障眼法，但烏克蘭的重要性已經顯然不及北極。對美國而言也就沒有為了烏克蘭直接對抗俄國的必要。

（作者為大學退休教師）