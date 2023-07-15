千呼萬喚始出來。國民黨2024參選人侯友宜前不久終於對九二共識正面表態。此前他刻意迴避這一話題，導致其兩岸論述含糊不清，飽受輿論詬病。在不少人看來，九二共識絕對是侯的加分項，甚至不排除是其逆風翻盤的關鍵一招。然而，距離侯友宜親口宣示「接受合乎《中華民國憲法》的九二共識」已有半個月時間，他的民調卻沒有多少起色。難道國民黨的兩岸牌不靈了？

首先，侯友宜回歸九二共識固然是一個積極信號，但其兩岸論述仍存在嚴重缺陷。如果追根溯源，實事求是，九二共識的所謂核心意涵的確就是習近平說的「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。由於眾所周知的原因，後來才有了九二共識這一心照不宣的名詞。

侯友宜對九二共識的完整表述是「一個接受，兩個反對」，看似滴水不漏，實則莫名其妙。一則九二共識本身根本不涉及兩岸任何一方的憲法，北京也從來沒有宣傳過所謂合乎《中華人民共和國憲法》的九二共識；二則侯友宜有意無意間渲染了3個版本的九二共識，即國民黨的「憲法九二」、中共的「一國兩制」和民進黨的汙名化。

這等於宣告「共識」二字禁不起推敲，從而加劇了選民的思想混亂，特別是讓年輕人對九二共識更加無感。因此大陸國台辦才會「提醒」侯友宜九二共識的核心意涵到底是什麼，趙春山更是直截了當批評侯友宜的論述畫蛇添足。

其次，台灣選民固然關注台海局勢，但兩岸關係不是大選的唯一議題。根據台灣「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統的統計調查，在侯友宜拋出包括九二共識在內的5大政見中，台灣網友談論最多的是核電議題，近1.5個月累積共71898筆討論。同期關於兩岸議題的發言只有46697筆。

更重要的是，兩岸議題很可能不是台灣大選的勝負手，換言之，九二共識並不總是國民黨的靈丹妙藥。2008年以來，國民黨候選人的兩岸政策都是主打九二共識，但大選有輸有贏就是明證。2016年朱立倫敗選，大陸官媒的解讀是「此次選舉是台灣地區內部事務，投票結果是多種因素作用下產生的，具有決定性作用的是島內經濟、民生、社會狀況和年輕選民心態等複雜因素。」2020年韓國瑜失利，大陸也認為是由多種因素決定的，包括藍營的內鬥、綠營的不擇手段及美國等外部勢力的介入等。因此僅僅接受九二共識並不能化腐朽為神奇，更何況侯友宜還拖泥帶水。

最後，北京固然希望支持九二共識的台灣政治勢力贏得大選，但大陸更強調兩岸關係操之在己。根據《新時代黨解決台灣問題的總體方略》，過去十年大陸對台工作最鮮明的特徵是牢牢掌握兩岸關係主導權、主動權，未來的戰略思路是堅持在大陸發展進步基礎上解決台灣問題。也就是說，台灣大選結果的重要性正在下降。將來如果侯友宜上台，大陸並不會盲目樂觀；倘若賴清德獲勝，北京也不會驚慌失措。因為統一已經在路上了。