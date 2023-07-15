由日本前眾院議長、自民黨前總裁河野洋平擔任會長的「日本國際貿易促進協會」代表團3日訪問北京，沖繩縣知事玉城丹尼作為代表團顧問隨同到訪，該協會為日中友好七團體之一，旨在強化日中經貿關係，此次訪華團共80人，規模更勝中斷交流前的2019年。

大陸國務院總理李強5日接見到訪的河野洋平一行，支持日本企業擴大對中投資，以期恢復受新冠疫情影響的經濟。河野表示，「日本國際貿易促進協會」致力推動日中經貿往來、增進日中友好，支持中國發展，願同中方秉持互尊、互信精神，推動日中友好合作不斷向前發展。

國際貨幣基金（IMF）統計顯示，2022年日本的對中貿易額佔名目國內生?總值（GDP）7.9%，對中國市場及供應鏈的依賴程度高於美國、歐盟。河野認為，日本企業界普遍不認同將經濟問題政治化，「脫鉤斷鏈」不符合任何一方利益。但因半導體設備出口管制及日本福島第一核電廠的核廢水排海問題，中日仍未走出對立氣氛，與日本首相岸田文雄同屬「大宏池會」的河野洋平訪中頗有助攻「岸田外交」，以經濟合作先行，緩解中日對立的意味。

此次隨團的玉城丹尼知事亦是注目焦點。玉城為沖繩島民安全計，反對「台灣有事即日本有事」，避免琉球群島淪為戰場，並強調軍事衝突將損害中美的國家利益，而日美應為緩和局勢作出應有努力，與中國建立相互信賴的關係，防止不測事態發生。玉城主政的沖繩提出「地區外交」，向國際社會宣傳追求和平的「沖繩之魂」，透過和平外交與對話緩解東亞緊張。

繼河野洋平後，日中友好議員聯盟會長日本自民黨前幹事長二階俊博計劃8月下旬率日本經濟界領袖訪中，會見習近平。不僅自民黨大老為穩定對中關係奔走，日中雙方亦積極協調，在本月13至14日印尼召開的東協（ASEAN）外長會議期間再度舉行中日外長會議，日本外相林芳正與大陸國務委員兼外交部長秦剛。今年正值《日中和平友好條約》締結45週年，日本對中外交將強調在所有層級上保持對話的重要性，為岸田首相訪中構築條件，待時機成熟，首相臨門一腳，現實「習岸會」。

岸田在6月21日的記者會表示，將推進與中國「構築建設性且穩定的關係」，重申訪中意願，此為繼6月18日在早稻田大學演講，岸田再度表達親訪中國的想法。岸田頻頻促重開日中首腦互訪，凸顯在中、美積極對話重建雙邊關係護欄下，日本須在對中外交上，迎頭趕上將中日關係拉回常軌，主帥親上恢復「首腦外交」始為關係回穩的訊號，更是「岸田外交」無可或缺的拼圖。

中共中央政治局委員兼中央外事辦主任王毅3日在青島舉行的「中日韓合作國際論壇」上對此正面回應指出，「三國要加強溝通交流，為儘早重啟領導人的會議、外長會和高官會創造氣氛，凝聚共識」。王毅強調，「亞洲的振興需要三方共同奮鬥」，發展並改善中日關係及中韓關係極為重要。

據悉因新冠疫情及日、韓不睦中斷「中日韓峰會」可望在年內舉行，三方為此進行協調。中日韓在經濟上具互補性，若能踐行「中日韓峰會」締結「中日韓自由貿易協定（FTA）」的目標，並以基礎設施建設為基礎及前提條件，加快東北亞產業布局，此將可創造東亞經濟圈的良性循環。

中、日、韓能否實現願景的關鍵在於彼此不以鄰為壑，若日、韓助美國對抗中國，在東亞形成「圍中」之勢，中日韓對話將流於形式，難收實效，如此東亞不僅錯失共建東亞經濟圈的機會，亦會難以擺脫「安全困境」，進而走向軍備競賽，與經濟發展背道而馳。

所幸中日韓皆意識到合作共贏的必要性。在「中日韓合作國際論壇」上，韓國外交部長朴振藉中國文學家魯迅之言，「其實地上本沒有路，走的人多了，也便成了路」，北京、東京與首爾偕手邁出步伐，建構中日韓交流與信任，共同開創未來新合作大路。中日韓推動高層對話，但合作路上唯未見台灣蹤跡？民進黨政府應及時趕上，別成天口頌「台灣有事即日本有事」，在東亞經濟合作進程中掉隊。

（作者為輔仁大學日文系所特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任）