新北幼兒園疑似餵藥案，經檢驗確定毛髮未驗出藥物，如今檢方偵查終結確定不起訴，先前公然指控孩童疑有戒斷症狀、喝彩虹藥水的賴清德，卻裝聾作啞，至今沒有一句道歉。請問「賴醫師」，可還記得當初的「醫師誓詞」是怎麼說的嗎？

有著成大醫學、哈佛公衛背景的賴清德，總自詡志願是濟世救人；今年5月更在個人YT頻道稱，醫學教育讓他有著「秉持誠實面對問題」的從政態度。但從現實行為來看，這些說法恐怕是謊言。

2021年，當台灣因缺乏疫苗，導致確診、死亡人數遽增之際，面對行政部門背離醫學專業護航高端，身為副總統、說好要醫人醫國的賴醫師做了什麼？當大小姐刁難民間洽購BNT，導致民眾無法及時獲得國際認證疫苗保護之際，賴醫師又做了什麼？

近來，當餵藥案仍處於缺乏實質證據的混沌狀態，賴清德竟率先要求新北市府說明學童的戒斷症狀，以未審先判姿態，暗示市府疑似縱容教師涉嫌餵毒。如今真相水落石出，面對因抹黑而痛苦不堪、因造謠而惶恐不安的老師、家長與社會大眾，自稱秉持誠實的「賴醫師」怎連一句道歉都沒有？

請問賴清德，「醫師誓詞」裡的「我將要憑我的良心和尊嚴從事醫業」，你有做到了嗎？「我將盡可能維護人的生命」，你有做到了嗎？「即使在威脅之下，我將不運用我的醫學知識去違反人道」，你有做到了嗎？

從無視疫苗之荒到捏造餵藥之亂，賴清德該有的專業與良知，顯然都敵不過政治利益的誘惑，讓他屈服權勢，把人民的生命與尊嚴視為爭奪總統的墊腳石。lie神的誓詞，已看不見醫者的仁心。