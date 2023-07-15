最近台灣吵得沸沸揚揚的新聞議題，莫過於北科大學生與熱炒店業者的「白飯之亂」。對照如今國民黨「換侯」聲浪及內部紛擾，竟有諸多若合符節之處，頗有令人不知今夕是何夕之感。

北科大營隊到熱炒店慶功，因店家備妥的兩桶白飯供應不足，事後上網狂刷一星負評抗議；熱炒店老闆不是省油的燈，找媒體控訴白飯雖免費提供，但不是免費吃到飽。

未料，這起雞毛蒜皮竟在網路掀起激烈戰火，驚動北科大教師介入，帶著學生親赴店家道歉，還煞有其事拍了和解照。但之後，學生又發聲明稱道歉是被學校逼迫，並向各界宣布「我們不是飯桶系」，氣得熱炒店老闆公布監視器強調當天有補飯，最後還宣布無限期停業，讓白飯之亂高潮迭起。

本是一件極為單純的消費糾紛，卻不斷「小事化大」被渲染炎上，莫名轉移了其他公共議題的討論空間及新聞焦點。如此情形，與眼前國民黨荒腔走板爭吵「換侯」及內部新仇舊恨「業力引爆」，實有諸多驚人相似。

隨723全代會逼近，國民黨「換侯」交鋒愈趨激烈。眼見挺郭派中常委醞釀發動提案「非綠陣營三階段整合」，藉此卡侯，加上郭台銘備戰力道漸強，國民黨祕書長黃健庭罕見受訪，還原當初「類初選」徵召過程，曾與郭達成侯嬴、郭改列不分區的「B計畫」默契。面對黨高層爆祕辛，郭辦發聲反批黃健庭是扭曲、抹黑。

國民黨中央與郭辦互丟泥巴未歇，「正毅兄弟」蔡正元、邱毅及力主「侯下韓上」的鄭麗文，更紛紛上場與黨內「宿敵」、侯營操盤手金溥聰另闢新戰場，為了過去誰對國民黨有功或有過，爆發激烈脣槍舌戰。這局面，讓「金小刀」大殺四方，公然開嗆要把青春痘的「膿包」擠出來。

猶記當年「馬王政爭」，國民黨內部也為了「大是大非」爭得你死我活，是非曲直非得有個清楚交代，卻也因此埋下黨內重大分裂引線，導致後續的太陽花學運竄起、2014地方選舉輸掉半壁江山、2016上演「換柱」慘況，最終政權拱手讓人。時隔迄今，創傷依舊難弭。

牆倒眾人推，樹倒猢猻散！馬克思說：「歷史不斷重演，第一次是悲劇，第二次是鬧劇」。沉沒於深海的鐵達尼號，相隔百餘年後，竟又在同一地點發生泰坦號船難，兩次事故關鍵皆是出於人為的自大與傲慢。

國民黨若始終不能記取分裂教訓，總是陷入情緒性意氣之爭，不明就裡的沒事找事、小事變大事，這與荒謬的「白飯之亂」豈不一模一樣？723全代會後，國民黨整合必須完成，齊心共打選戰才可後來居上，否則就等著兩敗俱傷，與熱炒店一起無限期停業。

（作者為自由撰稿者）