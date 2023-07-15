民進黨總統參選人賴清德7月10日向支持者說他將「持續走進白宮」。11日金溥聰接受媒體訪談說，「換侯派」是針對他的「老鼠冤」。的確如金小刀所認知，台語「老鼠冤」就是一些芝麻蒜皮的仇隙，藍綠陣營「大局觀」有雲泥之別，氣勢此消彼漲兩樣情！

近日，國民黨陣營內有「換侯派」、外有「挺郭派」唱和之亂，把藍軍搞得烏煙瘴氣、四分五裂，去年底九合一大選的勝選氣勢早不復見，國民黨總統參選人侯友宜也被黨內各路牛鬼蛇神折騰得奄奄一息，哪裡還像那個大贏林佳龍近46萬票的最強母雞。

金小刀說自己被人報「老鼠冤」，此刻侯友宜的處境也似曾相識，甚至是在4年前韓國瑜身上又何嘗不是如此，當時所謂菁英藍、知識藍，演示過挺郭、打韓不是嗎？要不是草根力量支持的韓國瑜抓到國民黨始終拿不到「鄉民、庶民、公民」新三民主義選票，在蔡英文817萬票輾壓下，哪個人可以像韓國瑜硬扛出552萬票？對比2016年的朱立倫不就只拿381萬票？贏者全拿的總統大選，輸一票就是滿盤皆輸，藍軍退一步即無死所，換侯者怎忍報「老鼠冤」！

冤冤相報何時了！國民黨應捫心自問，今天搞到黨紀蕩然無存、不遵守提名遊戲規則、離心離德、各懷鬼胎，何以致之？如果黨主席朱立倫領導有方，應該也無須靠金溥聰重出江湖，那些嘲諷侯友宜不是馬英九、質疑金小刀恐怕無力回天的人可以休矣，就問一句，你們誰也不服誰，但當民進黨三代軍師邱義仁操盤賴清德總統大選，國民黨除了金溥聰，有第二個人打贏過邱義仁嗎？

小刀鍘伺候，該鍘就得鍘，黨紀不存，團結焉附？「內鬥就像青春痘，膿包一定要擠出來」，從沒看過政黨不分區立委敢提換下總統提名人，要嘛是白目、要嘛有利可圖值得豁出去賭上政治生命，千萬別自命清高，輸了「國民黨沒了」、「國家也沒了」……，膿包不擠出來有礙觀瞻，擠出來才能換回本來面目向前走！

看到國民黨對手這麼不堪，民進黨賴清德底氣足了，你們魯蛇慢慢去報「老鼠冤」，台獨金孫換回本來面目，咱獨派要去白宮了！

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