夜店殺警案受刑人易寶宏到外役監服爽牢，蔡英文總統要求立法院盡速修法補救，連帶因洗錢案入獄的高雄前市議員陳致中，也遭爆料在獄中享特權。蔡英文7年前召開司改國是會議推動獄政革新，現在獄政問題連環爆，負面傳聞不斷，所謂打造「人民的司法」，卻淪為綠營權貴的司法後花園，人民怎能不憤怒。

獄政改革淪為特權巧門

「什麼樣的司法才是好的司法？對這個問題，人民有了更多的想像與企盼。然而，當前的制度，顯然無法適切呼應人民的這些盼望。」這是蔡英文總統上任時，開宗明義闡明召開司改國是會議的用意，並批評過去威權體制留下的習慣仍然根深蒂固，讓司法部門的官僚心態依舊普遍存在，再加上司法體系長期欠缺公開透明的管道，都導致了人民無法信任司法、司法公信力長期低落的結果。

現在距離蔡總統第二任任期結束不到1年，卻傳出殺警重犯外役監服刑放假回家喝酒、幫特種營業宣傳等違紀行為，坐實坐爽牢之事，國民黨立委更抨擊民進黨立委3年前為綠營權貴人士修法開巧門，卻延宕法務部所提加高服外役監門檻的修法，甚至在高雄監獄服刑的陳致中「躺著也中槍」，種種獄政管理的特權傳聞，要不是有人看不慣爆料，還不知究竟有多少黑幕沒有被揪出。

尤其陳致中入監服刑，馬上就可以買小電視觀看，獄方擔心他被其他不同政治理念的受刑人欺負，還可以獨居，每周更常有綠營政治人物到監獄「特見」報告社會動態，甚至保外就醫的前總統陳水扁也三天兩頭探監，這些「制度上的禮遇」，阿扁雖替兒子特權服刑傳聞喊冤，卻忘記自己保外就醫期間，法院停審他涉及的貪瀆弊案，矯正署還能讓他四處趴趴走到總統府、立法院替子喊冤，這不是特權，什麼才是特權？

矯正機關乃刑罰執行的場所，但監所為「人管理人」的特殊行政機關，人治色彩濃厚也極為封閉，正因如此，過去曾經發生過幾次監獄暴動及挾持事件，分別是1970年台東泰源監獄事件、1987年台東岩灣監獄事件及台東綠島監獄事件、1996年新竹少年監獄暴動事件，2015年高雄大寮監獄事件更震驚社會，6名刑期均為20年以上的重刑犯藉端挾持管理員，並奪取槍彈開槍示威，最後舉槍結束生命。

這些監獄暴動或有其時代背景，卻也暴露監獄管理及管控缺失。前總統馬英九擔任法務部長時，對獄政改革做了最多，解除菸禁也開放可以有收音機。蔡政府獄政革新則放在受刑人獄中所受待遇和行政救濟，包括檢討限制通信及接見制度，讓服刑不再是蹲苦牢，但監獄成為黑幫升級的進修班、少數政商人士享特權等傳聞和獄政弊案，讓教化功能淪為空談，更使得提早讓受刑人適應社會的美意，成為有辦法找關係的人巧門。

政治黑手伸入司法後院

以宜蘭監獄和桃園八德外役監為例，兩處距離台北近，成為不少涉案政商名人的第一選擇。包括前內政部政務次長顏萬進、前民進黨祕書長吳乃仁、前立委高志鵬等都曾在宜蘭監獄服刑過，所以有人甚至在發監前特別將戶籍遷到宜蘭，或找關係和理由移監，而「特見」制度更讓這些政商人物能在獄中辦公、操盤。獄政改革表面是透過制度讓所有受刑人都能享有平等對待，實際仍是有錢有勢的新特權者才能享有的「假平等」。

過去民進黨喊反黑金取得政黨輪替，但近期的台南88槍擊案、台南正副議長涉賄選起訴、立委陳歐珀捲入im.B詐騙集團風暴，以及民進黨前中執委陳啟昱在高雄旗山農地蓋豪宅，都讓外界質疑綠營完全執政後，創造出新的綠色黑金權貴，不僅政治黑手伸入司法前端，更透過修法放寬各種服刑標準，打造司法後花園。

蔡政府司改的獄政革新要保障受刑人權益及人格尊嚴，從人道立場來看無可厚非，但監獄也是教化的地方，如何讓受刑人脫胎換骨重回社會，成為積極正面的參與者，不再犯罪，更是刑罰的目的。民進黨縱容政權與惡的距離愈來愈近，現在為了拆彈，把修法當成萬靈丹，政府應知強化獄政管理和矯正功能才是正本清源之道，符合民眾期待，否則台版「監獄風雲」難保不會再發生，司法正義也會離人民愈來愈遠。