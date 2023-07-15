Meta的新社群媒體Threads只用5天就有超過1億用戶，總統候選人都趨之若鶩，賴清德雖搶了頭香，但柯文哲仍後發先至，粉絲數硬生生地超越賴及侯友宜；而柯第一則PO文「這裡應該還沒有網軍吧？」也直戳網友笑點，比賴的「大家午安、這是ㄌㄨㄚˋ測試」、侯的「大家好，歡迎來這裡跟侯友宜說說話」要有趣且能引發共鳴。

解構候選人搶進Threads的原因，第一，操作新社群，才能讓年輕人覺得候選人有跟上時代，且能搶攻新聞話題與網路聲量；第二，輸人不輸陣，大家都用，若是獨漏，聲勢就會有差；第三，多了和年輕族群互動的管道，可進一步了解其需求，也能強化傳輸理念價值或政策且與年輕人互動，藉此更可增加年輕粉絲的黏著度。

為何柯在社群都能拔得頭籌？畢竟柯在2014年選台北市長時，由於我口說我心的素人性格，敢講、敢罵，明顯區隔傳統、保守與精算型的政治人物，獲得年輕族群認同，而年輕人多是網路原生世代，是以柯P在圈粉後，便開始積極經營網路，不論是市政的i-Voting，想讓年輕人多表示意見，再到各式網路影片、網紅合體，柯P在市長任期便累積了年輕族群堅實的基本盤，且形成了「柯P很會經營網路」的既定印象，所以柯使用新社群，紛絲當然會繼續追隨。

以常穿西裝的賴清德來說，年輕人會認為他「偶包」比較重，就是傳統政治人物，少了親近性，也較無趣；雖然近期在各式社群會有不同種類的影音，如「看見、賴清德」、「賴桑與我」、「賴桑去叼位」、「Lai Talk」等系列，但超過10萬點閱的影片並不多。為何如此？大概有幾個原因。

第一，賴以往並沒有深刻經營社群，選舉時急就章的操作，網友會覺得「目的性」太明顯；第二，影片種類太多，反而讓人覺得是一個系列效果不好，才急著開闢另個系列，較難累積深刻印象；第三，賴的個性特質四平八穩，要在影片中展現較強的戲劇張力，創造討論，確實較困難。其實賴最大的盲點不在影音操作的戰術層面，而在於民進黨執政不力的整體結構性問題，結構性盲點不解，要讓年輕人喜歡賴還真不容易。

至於政治魅力較弱的侯，經營社群實屬弱勢，畢竟侯作為較無趣的政治人物，要在網路世界強勢圈粉確有一定難處，刻意要模仿柯的操作模式，風險更大，所以侯在影音操作上並無清晰路徑，影片及粉絲量也少於賴柯，確實是困境。

侯既然出身基層、最了解基層，他可以從和民眾互動的暖心故事切入影音，來形塑人設魅力，畢竟他的親和力最強；再來，侯的論述也應多設想些爆點、金句，剪成短影音，才能強化渲染及擴散效果。最後，與黨內流量大戶的借力使力也屬必要，一方面相互拉抬，另方面侯亦能精進社群經營的眉角。畢竟，能在此區塊穩住局面、展現人設特質，年輕選票的開拓才更有機會。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）