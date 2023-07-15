荷蘭宣布從9月1日起對部分先進半導體製造設備實施出口管制，大陸商務部和海關總署隨即公告8月1日起對鎵、鍺兩種金屬實施出口管制，理由是「維護國家安全和利益」，此次出口管制勢必影響全球半導體產業下游產品供給，美國、荷蘭、日本等國首當其衝。

強權施壓 反制理所當然

鎵、鍺屬於關鍵稀有金屬，被視為戰略資源。鎵被稱為「半導體工業的新糧食」，廣泛應用於半導體和光電材料、太陽能電池、醫療器材等，鍺在電子技術和通信領域應用廣泛。大陸鎵、鍺儲量在全球處於壟斷地位，出口管制被視為對美國聯合盟友在半導體產業上對大陸圍堵、斷鏈的反制。美國對大陸相關產業採取遏制性措施，大陸採取反制措施回應，將導致全球市場受損，全世界共同「埋單」。

試想如果大陸不反制會怎麼樣？在大陸看來，將縱容美國在各個領域繼續「切香腸」，損害大陸發展利益，並對全球發展帶來長遠影響。從美國發動對大陸關稅戰到對華為、中興等科技龍頭企業發起制裁，到在高端晶片等領域對大陸實施供應鏈「禁令」，從裴洛西訪台到蔡英文過境美國，大陸都做出了不同程度的反應，採取了反制措施，行為背後有其目標和邏輯。

其一，以鬥爭求和平、求合作。鬥爭這兩個字，兩岸文義略有不同，在台灣帶有負面性質，大陸則受中共唯物辯證法影響，屬於中性用詞。鬥爭的目的在改變舊事物，推動新事物的實現。反制是為了讓各國回到和平、合作的路徑，這與追求霸權，以遏制對手為目標並不同。

大陸近年來雖對敢於鬥爭、善於鬥爭多所著墨，但無論在中共黨章還是政府工作報告中，和平發展、合作共贏都是其穩定的價值理念，鬥爭是為和平發展、合作共贏服務。

其二，以「防守性」反制來維護正當利益。中共十八大以來，大陸加強了涉外領域立法。從2020年《中華人民共和國出口管制法》，到2021年《中華人民共和國反外國制裁法》、2023年《中華人民共和國對外關係法》等，一系列涉外法律的發布和施行，為大陸維護自身權益提供了合法性和可預測性。

可以看到，大陸涉外法律在本質上具有「防守性」特徵。譬如，《中華人民共和國對外關係法》第33條規定：對於違反國際法和國際關係基本準則，危害中華人民共和國主權、安全、發展利益的行為，中華人民共和國有權採取相應反制和限制措施。

美國國務卿布林肯6月訪問中國大陸時，大陸國家主席習近平表示，中國尊重美國的利益不會去挑戰和取代美國。同樣，美國也要尊重中國，不要損害中國的正當利益。任何一方都不能按照自己的意願塑造對方，更不能剝奪對方正當發展權利。

中美角力 台灣當心犧牲

其三，反對霸權和強權政治。《中華人民共和國對外關係法》提到「促進大國協調和良性互動」，也提到「反對霸權主義和強權政治」。從中國的視角來說，美國是霸權國家，尤為擅長從戰略戰術層面遏制競爭對手；而大陸作為最大的開發中國家，致力於塑造公正、合理的國際秩序和平等、相互尊重的國家間關係。

中華文化強調包容、和諧，但面對強權，大陸需用對方聽得懂的方式來溝通，反制是其「語言」之一。短期來看，大陸反制行為會對全球市場帶來一定程度衝擊，但從長遠角度來看，有助於改變全球經濟和政治氣候。值得注意的是，反制需警惕話語陷阱。在美國極限施壓下，大陸必會反制，反過來亦容易被西方拿來證明確實需要對大陸「去風險」，在展現反制強硬姿態的同時，展現與全球合作共贏的意願與能量，將有利於中國取得更多國家的支持。

經濟學家出身的美國財長葉倫，訪中前後均表態，美國不希望與中國大陸脫鉤，希望中美關係能循這一理性判斷回歸正軌，也希望反制措施最終朝著促和的方向進展，讓全球受益。

在中美角力之間的台灣，需要規避做遏制大陸的「馬前卒」和反制的「替罪羊」。無庸置疑，一段時間內美國將持續遏制大陸，大陸也會繼續反制，蔡政府若一味配合美國「切香腸」，恐怕會切到台灣自己的肉。