公元前485年的某一天，吳王夫差親帥陸軍及水軍向北方的齊國挺進。吳國的陸軍部隊，在齊國南部邊境，還打了幾個大勝仗；但舟師方面，情況卻不同了。吳國的水師統領，夫差派大夫徐承出任。徐承率領了吳國舟師艦隊，從太湖蘇州出發，經過新開鑿的運河邗溝，到數百公里外的黃海，去與齊國舟師，進行一場海戰。

要知陸上和海上的作戰，在氣象上的要求，水軍較陸軍要嚴格得多，因海象的變化大而多，非陸上的情況可比。故在海上航行作戰，要由較有經驗的討海人率領，是很重要的事。見之於百年多前的甲午海戰，北洋艦隊的艦艇及武裝，不比日本海軍差，士氣也不輸日本，但就輸在海上的經驗及歷練不如，功夫未到之故也。

當時齊國水軍大概有300艘海船參戰，在琅琊山（今山東青島沿海）沿岸的黃海列陣等候。雙方出動的水師兵員多少呢？推估是如大翼船編製為91人，估計中翼船編製約為71人，小翼船編製約為51人。以齊國及吳國雙方舟師皆出動300艘估算，平均每艘配約水師60人計，雙方水師皆約18,000人。約2700多年前，在今琅琊山黃海海面，共約有3.6萬人在那裡吶喊廝殺。

吳國徐承率領的水師，在余皇號旗艦率領下，從太湖蘇州出發，經邘溝入淮河出海，再浩浩蕩蕩北上琅琊海面。這是到水上航程數百公里以外的黃海，那時艦船的主要動力，就是划槳及風帆；而近岸航行，海風多吹向內陸，故應多以划槳為主；已划了幾百公里，吳國水師的槳手們，體能的消耗已較多了。故齊國水師，基本上處於以逸待勞的狀態。

加以前文曾提及，吳國的船舶，應較多為平底沙船，而齊國的船舶，應較多為尖底福船或廣船；沙船在海浪中搖晃較大，而福船或廣船則相對靈活。故當吳國水師到達琅琊海面之時，齊國水師已俱有以逸待勞，艦船操縱較靈活方便的優勢。齊軍水師就把它們的300艘戰艦分成3個衝鋒陣列，分路向吳國水師衝鋒。

當衝到距吳軍約200公尺遠時，齊軍水兵用強弩以齊射的方式，向吳軍艦隊發射燃著火的弩箭。那時雙方的艦船，無論船體或上部結構，大都用的是木材，大量燃著火的弩箭襲來，當然引起艦船的起火，船已起火，總要以救火為先，故先發射弩火箭者，也占了優勢。接著當齊軍水兵衝到約100米時，更加密集的弓箭以帶火的箭束射向吳軍艦船，使吳水軍整個艦隊被籠罩在一片火雨之中，戰場海域中火光沖天是當年海戰的場景。吳水軍既要滅火，又要準備齊軍舟師靠近作接舷的肉搏戰，吳國舟師較為慌亂，事屬難免。

正忙亂間，齊舟師3個陣列衝鋒艦隊已衝入吳軍水師艦隊中，進行對吳國水軍艦隊的分割而後包圍戰術，使得雙方艦船對艦船的慘烈登船肉搏接戰中，齊水師也占據了優勢，因之吳國水師的旗艦余皇號，也被齊國水師擄獲。吳舟師統領徐承身中數箭，在部眾拚死護衛下，轉乘他艦突穿齊水軍重圍，向南撤退而去。這華夏歷史中有紀錄的第一次海戰，以齊王國水師大勝結束。

這次海戰中的火攻戰術，一直為兵家所延用，最有名的應是三國時期的赤壁之戰，宋蘇軾念奴嬌赤壁懷古中句：「羽扇綸巾，談笑間，檣櫓灰飛煙滅。」那水上的裂焰，自公元前485年琅琊山黃海水上燒至公元208年的赤壁近700年沒有熄滅；近世之海戰，那海上裂焰勢將繼續燒將下去。

吳王夫差的陸軍主力部隊，占有先發優勢，在齊國南部邊境，還獲有初步勝利。原定計劃是，舟師得勝後登陸齊國國境，前後夾擊，征服齊國。豈料舟師大敗，夫差聞訊大驚，反過來擔心齊國舟師登陸吳境，切斷吳國陸軍撤退歸路，乃立即下令班師，鎩羽而歸。

吳王夫差大敗而回，不是檢討他自己的戰略設計，竟把檢討目標放在吳國崛起的功臣伍子胥身上。夫差周圍，當然不乏要鬥倒伍子胥的要員們。伍子胥乃被吳王夫差，以私通齊國的罪名賜死。伍子胥當然懊惱莫名，死前對家人留下遺言，要家人於他死後，把他雙眼挖出，掛在東城門上，要親眼看著越國軍隊滅亡吳國。

吳王夫差聽聞此事後，下令把伍子胥的屍首裹於酒囊內，並拋棄於錢塘江中。由於伍子胥是普及造艦船的先驅，也比屈原早兩百多年，沉屍於錢塘江，民間崇拜他的粉絲們乃望江祭拜，故有些文獻認為，中國端午節的習俗或與伍子胥有關，而非屈原；如划龍舟，龍舟的設計製造，本身就含有造船技術競賽的意義在內，確似與伍子胥較有關聯了。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

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