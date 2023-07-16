美國參議院外交關係委員會在7月13日通過「台灣租稅協定法案｣，待眾議院通過後，送交總統簽署後生效。此法案將授權台美機構洽簽該協定，處理雙重課稅問題，預期將有助於雙方的貿易及投資往來。

14日，眾議院又通過涉及台灣的「誠實地圖法案」，根據美國之音報導，該法案在國防授權法案內，指授予美國國防部的全部資金「都不能用來製作、採購或展示將台灣、金門、馬祖、澎湖、烏坵、綠島、蘭嶼納為中國領土的地圖。」

美國國會挺台動能與法案，依據我國外交部的統計，從2021年1月第117屆開議後逐漸增加，法案數超越第116屆，法案的內容也逐漸涵蓋台美關係的多個層面。所謂「共機擾台｣，從2021年10月開始增多；因此一開始，美國國會議員關切台海安全，提出多項軍事相關法案。

接著，外交法案增多，兩黨的國會議員提出促進台美關係的法案，雙方自由貿易協定、支持台灣加入國際組織的提案與決議增加，連署人數也增加，甚至開始有「呼籲台美復交｣的倡議，該倡議也「漸獲支持｣。

拜登總統曾擔任參議院外交關係委員會主席，勢必支持該委員會通過的前述法案。依據去年3月的經驗，也會再次簽署所謂的「誠實地圖法案」。加上總統選舉的節奏逼近，美中議題及矛盾會在選舉中被炒熱；可以預期的是，後續美國政府將更挺台灣。

（作者為台北城市科技大學企業管理系教授）

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