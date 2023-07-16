中國大陸從前實施一胎制，一個孩子除了有父母關心照顧外，另外父親的父母，母親的父母，一家共有六個長輩的眼睛及希望，都放在這個孩子身上。因此家境即使貧困，但是由於集六個人的力量供應他，孩子衣食無缺，甚至有求必應，往往養成驕縱，不負責任，不知珍惜的習慣。

不知珍惜的人

有個孩子找暑期工作，家人花了很大面子及力氣，才替他找到一份每月一千元人民幣薪水的工作。可是孩子只做了三、四天，就不辭而別。他說：工作太辛苦又無聊，所以不幹了。但他不知道這是家人千辛萬苦才找到的，而他自己既無一技之長，又無縛雞之力，重活輕活都不能幹，是標準的眼高手低，不知珍惜的人。

台灣由於國民所得漸漸高起來，孩子們衣服鞋子一件件、一雙雙的買，玩具多到丟在一旁，看都懶得看一眼，漸漸孩子也養成不知珍惜的壞習慣。

匱乏讓人惜福

我在唸小學一年級時，家裡很窮，能吃飽就算幸運了，那來錢買玩具 ? 那時我很想像同學一樣，能有玻璃彈珠玩，那怕只是一顆也好，我向父親要了很久，甚至哭鬧，亦不可得。有次一位富有同學家的大人，給了我一顆彈珠，我如獲至寶，放在口袋裡，不時會用手去摸摸，那種感覺真好。其實匱乏也使我們容易養成凡事珍惜的好習慣。

有次坐計程車，與司機聊天，他說：「王部長我現在每天都很高興，我每天一醒來發現自己還活著，我有車子可以開，而且又能吃飽，還不開心嗎？」

當思來處不易

這位司機先生一定從小就養成了珍惜物力的習慣，所以他活得很開心。世界上每天有多少人死亡，而我卻活著。世界上每天有多少人住在醫院，身上有病痛，而我卻有健康的身體可以開計程車謀生。世界上有許多人能吃飯但沒飯吃，有人雖有飯卻因病不能吃，而我有飯又能吃，能不珍惜？

珍惜是一種重要的美德，懂得珍惜的人日子是快樂的。有些做父母的，從小就對孩子予取予求的大量供應，以為這是愛孩子，其實這是剝奪了孩子珍惜的美德，為人母的還是要告誡孩子：「一粥一 飯，當思來處不易，寸絲片縷，恒念物力維艱！」惜福，才能得福。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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