北約峰會發布的聯合公報中聲稱中國對北約構成系統性挑戰，引來中方回擊堅決反對北約東進亞太、亞太不需要亞太版北約。有分析認為北約圖謀介入亞太，但此慮為之尚早，因北約在日本設立辦事處之議無疾而終。

法國總統馬克宏的態度是關鍵，在面對北約秘書長史托騰伯格辯稱設立辦公室不只是區域性而是全球性的保障安全說法時，馬克宏強調北約是北大西洋公約組織，在亞太區域沒有這樣的使命。此說法呼應了歷史上北約的創立是歐洲諸國為了對抗蘇聯所生，但歐洲有歐洲的本土利益，北約不應淪為美國霸權的軍事工具、附隨組織。

馬克宏在2019年曾說北約已經腦死，梅克爾曾批評美國專橫不顧及歐洲國家利益。歷史表明，美國曾多次要求北約成員國增加軍費均受到諸國消極回應，因此不難想見以法國為主的部分會員國，恐難以認同北約東擴到太平洋亞太化的主張，一則是要多花錢，二是此舉等同與重要經貿夥伴中國撕破臉將重創經濟。

歐洲國家更不會忘記美國前總統川普曾批評北約「過時了」揚言退出北約，痛批北約成員國未盡責任對美國不公平。川普的核心幕僚班農一進白宮就開始清算北約各個盟國在防務經費的欠賬約一兆美元，更在梅克爾訪美時當面要求付清費用。

誠然美國所主導的北約大部分責任都由美國負擔，冷戰結束至今美國仍在負擔歐洲盟國的防衛，包括人力與經費。北約不少國家基於「搭便車」心態以及歐陸本位主義的立場，根本不願配合美國額外負擔開銷在軍事上面，尤其是法國，堂堂歐陸大國豈願為美國持續盤據歐陸作嫁？勿忘法國曾經退出北約的歷史，當時戴高樂眼見北約逐步成為美國的扈從附庸，在要求改革未果後斷然退出北約並驅逐北約駐軍。

或許美國可藉當前抗俄保烏的局面遂行養寇自重的策略，讓部分北約國家願意為了短期安全利益暫時擱置歐洲自主的長期利益。但法國的退出經驗說明了一旦北約無立即性威脅的外患，抑或美國又想強加過重的義務在北約盟國身上時，聯盟的離心力將會遠遠超出向心力。

多數北約盟國很是清楚，太平洋不是歐洲門口的大西洋，南海也不是門口的地中海，幫忙美國喊喊口號發表聲明可以，但要扈從美國聲張霸權在此地聲索權力是要付出代價的，問題是美國給得起嗎？

（作者為自由撰稿者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※