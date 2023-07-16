侯友宜現在面臨的問題是：他要堅持自己原來的口語及非口語傳播風格；還是要大幅度改變原有風格，尋求快速拉升民調數字？

當然，有些候選人在這方面的表現，很受選民欣賞。美國的雷根總統、歐巴馬總統，乃至川普總統，可以說在這方面都很有天份。競選幕僚也就不用調整他們的傳播技術。

洪秀柱和韓國瑜也是其中的佼佼者，他們的公開演講，都能製造很好的傳播效果。民進黨裡面，阿扁也有這方面的天份。

因為有4年前的老韓做對比，侯的傳播技術，就顯得特別羸弱。

侯在公開講話時，確實有他自己的風格。選民喜不喜歡這種風格，是每位選民的主觀感受。但現在的問題是：侯的民調一直起不來，那麼，他的傳播技術，難道不需要大幅調整？

目前看來，他沒有這方面的教練；他好像也不打算改變自己的傳播風格。另外，比較悲觀的看法是：他已經六十多歲了，想改也改不了了！

金小刀最近頻頻上節目，宣揚侯的優點。但問題是：一位候選人如果要需要他的競辦執行長大費口舌，大家才會知道候選人的優點，而不是候選人靠自己的一言一語或舉手投足，就能讓選民感受到他獨特的政治魅力，那就麻煩了！總不能每次侯公開亮相，都要小刀在旁邊做註解或補充說明吧？

如果是在美國選總統，侯一定會找一家專業的公關公司，為侯操盤。遇到像侯這樣缺乏傳播技術天份的候選人，公關公司一定會找一位或甚至一組口語及非口語傳播專家，大幅度調整侯的講話內容、講話時的語調、表情及肢體語言，不會讓侯「堅持做自己」，尤其在民調墊底的狀況下，更不能「一路走來，始終如一」，否則，除了候選人敗選，公關公司也會砸了招牌，以後就沒有這種大單生意可接了！

在台灣，很少有候選人把如何演講、如何辯論、公開亮相時的肢體語言，當做是一種專業技能，更不會聘請專業的口語傳播教練，檢查自己的傳播技術，在哪些細節上需要調整。需要調整或大幅改進而不調整，政治魅力原地踏步，民調數字怎麼可能快速上升？

所以，在觀念或心態上，侯必須相信，他的傳播技術是可以改造的。至於要如何改造，則要由專家仔細分析他的講話內容、說話方式及相關面部表情與肢體語言後，先提出一套改進方案，再對侯展開密集訓練。在這方面，小刀的責任，是要趕快找到專家加入輔選團隊，而不是在這方面放任現況不做改變。做為競辦執行長，小刀要管的事情太多，他也不是口語傳播方面的專家，他更不能奢望，靠著他的「註解」，可以拉抬侯的政治魅力。專業問題，要讓專家來處理。如果侯的選情已進入加護病房，小刀的角色，頂多是醫療團隊的總召集人。病人身上的分科問題，還需要由分科醫師對症下藥才行。

（作者為自由撰稿者）

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