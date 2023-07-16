716遊行在凱道登場，前立委黃國昌高舉居住正義、司法改革大旗，遭綠營揭發擁多筆土地及建物私占國有地，讓受邀參加活動的民眾黨總統參選人柯文哲開始切割，不僅要黃出面回答、誠實講，還對曾表明「法務部長給黃國昌做」的說法改口「不一定啦」，柯和黃兩人交相賊卻自取其辱。

2014年太陽花學運後，有3個人成為最大獲益者，一是當年當選台北市長的柯文哲，另一個是一戰封神的黃國昌，還有就是2016年順利當選總統的蔡英文。

3個人都有總統夢，小英後來連任，柯文哲現在要拚2024總統大位，黃國昌也曾被踢爆對黨內同志說：「提名我選總統，要不然我退黨，讓時代力量自己去選擇」，甚至批「總統辯論台是我站上去，蔡英文會剉到什麼程度」。黃國昌的野心讓黨內徹底分裂，也與民進黨漸行漸遠。

民進黨16日召開全代會造勢，黃國昌找上當前人氣王柯文哲打對台走向街頭，並戳綠營「居住正義、司法改革」兩大選戰招牌，當然惹腦民進黨出動「老大哥」，先踢爆黃擁23筆畸零地，再揭發汐止住家5樓違建，還蓋到國有山坡地保育區上，徹底打臉黃嚴以律人，寬以待己的雙標假象。

這些都是民進黨選戰的老套路，過去韓國瑜、侯友宜、顏寬恒都曾吃過苦頭，黃國昌被抓包卻說得雲淡風輕，依法該怎麼處理，就怎麼處理，還炮打國產署行政不中立，黃過去曾和民進黨手牽手抗爭，怎不知這些玩弄行政機關於股掌之間的技倆。

黃國昌常把身為法律人掛在嘴邊，但知法犯法最是可惡，而柯文哲想找黃當法務部長，說穿了，兩個投機分子相互取暖，就是一個「騙」字。