國安局長蔡明彥稱大陸「目前」沒有能力攻台，卻略而不提「何時」有攻台能力，遭民進黨栽培的明日之星吳怡農重批，指「這是最遺憾、最糟糕的公部門示範」。其實，他們都沒有抓到重點，無論大陸現階段有無攻台能力，自去年8月裴洛西訪台後，解放軍持續不斷在台海與東南海域實施「戰備警巡」，台灣早已成為全球最危險的地方，他們卻矇著眼睛假裝危機不存在。

台海現狀回不去了

所謂「戰備警巡」，是指在領土或領海範圍內執行警察權。自去年8月起，大陸動員海空軍及海警武裝力量，以「戰備警巡」名義不斷跨過海峽中線，進入台灣西南海域，早已成為「新常態」，兩岸關係若持續惡化，未來不排除登上台灣船舶檢查的可能性。大陸在我方領域行使主權，我方有決心與能力制止嗎？如果不能，那麼，是否代表大陸已把「台灣是中國一部分」的宣示，變成可以執行的政策？

如果「戰備警巡」代表國家意志的執行，那麼大陸是否有攻台能力就不再重要，就像解放軍機艦可以任意跨越台海中線，台灣沒有能力維護自冷戰時代以來，以台海中線為分界的「現狀」，蔡政府宣示「維持現狀」，但現狀怎麼維持？

再看最近一場在台北舉辦，由國人設計主導、民間籌資、多國專家參與、納入總體國家安全要素的全視角兵棋推演，據淡江大學教授黃介正的透露，這次兵推共推演威懾、封鎖與撤僑、飛彈與空中攻擊、三棲進犯、停火與外交調停、能源供應與網路、經濟供應鏈與市場、戰傷醫療與救治、網路與海底電纜等8個動次。

據稱這次兵推結果，台澎防衛作戰還是得由國防部扛下全部責任，「作戰部隊的耐度」與「基礎民生的韌性」極不對稱，即使經過「民安」、「萬安」演習的動員，社會韌性與支撐度仍不足以支援國軍作戰。

兵推結果還發現，兩岸若發生戰爭，最終可能由國軍單獨作戰，國人希望其他國家因「台灣有事，XX有事」而介入，但受到種種主客觀因素的限制，國際介入恐怕只是幻想。美軍、日本自衛隊即使和國軍舉行聯合軍演，戰時仍不太可能來台協同作戰，在這種情況下，國軍是否有足夠的實力抵抗解放軍的攻擊，以兩岸軍力嚴重失衡的現狀來看，實在很難斷言大陸未有具備攻台能力。

地雷島難守護台灣

也許就是因為兩岸軍力嚴重失衡，美軍為台設計的戰略，改採解放軍登陸後，在城市進行巷戰的防衛部署，這也是美國強推火山布雷系統之因，不惜讓台灣變成「地雷島」，就是跟解放軍玉石俱焚的焦島戰略。這跟陳水扁執政時期主張的「決戰境外」，以及國軍「灘岸決戰」的作戰模式，是完全不同的戰略思維。

如果焦島戰略還是無法守護台灣，美軍是否也會像對烏克蘭一樣，出售集束炸彈給台灣？集束彈藥是一種可能造成平民傷亡的攻擊性武器，許多國家或地區已禁止使用。美國決定把集束彈藥給予烏克蘭，將不可避免使美國與西方盟友產生分歧，若出現任何分裂，對俄烏戰爭恐怕都是不利的後果。

台灣應該思考的，不是大陸是否有攻台能力，也不是台灣需要什麼武器，更不是賴清德投書《華爾街日報》所稱台海和平「四大支柱」中的「威懾力」，該思考的是如何與大陸找到互動模式，而能好好相處。

中共二十大後，大陸學界風向開始改變，幾乎不談「武統」，而聚焦在探討「兩岸融合發展」，所謂「融合發展」是一種漸進式，讓兩岸和平共榮的思維，既沒有強制力，也沒有誰吃掉誰的問題，這是向馬政府時代兩岸和平發展路線靠攏。從這個角度看，2024大選對「下架民進黨」十分有利，藍白兩黨能否察覺這把「天上掉下來的槍」，並善加利用呢？