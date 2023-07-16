在出發日7月15日的前3天，馬英九基金會終於接到內政部通知，陸生團交流審核通過！兩岸在周末共同喜迎37位陸生抵台，但民進黨政府在申請程序上一路打壓、刁難、卡關之後，為何最終「匆匆放行」？這個完全需要由「蔡英文親自同意」的決定，誰能令蔡英文低頭、點頭不可？

毫無疑問這一切來自「美國方面」的壓力或者指示！在葉倫訪問北京獲得高規格接待，洗刷了布林肯此前的一身狼狽之後，陰霾蒙塵的「習拜會」，連同中國可能重新「購買美債」的曙光乍現，華盛頓至少必須滿足北京的哪一個「微小的要求」呢？

只是，在這一場深具兩岸和平意義的兩岸青年交流的同時，以台灣年輕族群為主的「716凱道大遊行」同樣迎來滿滿選舉競爭氣氛的刀光劍影，柯郭侯三人首次街頭運動同台，接受年輕人的「品頭論足、論斤計價」。而後即將迎來7月23日國民黨全代會的暗潮洶湧，決定是否通過「徵召侯友宜」提名案。

當下政壇臉譜馬英九此刻「最開心」，對比則是過往輔佐他操弄、演繹政局「最血腥」的金溥聰！政壇皆知金溥聰與侯友宜「無交情」、與朱立倫「未交好」，卻彷彿天降神威般一路快速進入侯陣營、挾「挺侯」之勢進而指揮黨機器砍殺鄭麗文、圍堵羅智強、徐巧芯等需要「藍白合」的一眾立委小雞。

金溥聰強勢拉抬侯友宜之餘，過去他幾乎鮮少「接受專訪」，但在這個選情尚未「藍綠對決」廝殺必須終極出招之際，金小刀卻連續現身在電視、廣播螢幕並且炮口對內，甚至以極其狠毒的「青春痘的膿包一定要擠出來」，來形容鄭麗文呼籲正視侯友宜民調低弱的備案問題。

金小刀「向藍營內砍」雖非八百次，也絕不是第一次！但他繼續一路點名批判「蔡正元、邱毅」的老鼠冤，與此前公開直指他與「傅崐萁」絕對不合的說詞，作法顯然是在「為侯友宜立刻集結黨內強敵靠在一邊」，整體布局著實令人費解？

特別是在韓國瑜與「韓粉票」尚未點頭正式歸隊之前，直接砍去侯友宜的「地方本土藍票/傅」與「打綠重炮票/蔡邱」，再加上意欲「掐死鄭麗文、卡死藍白小雞」，這些「謀略鋪排」與「出招重手」怎麼看都像是幾乎等同想要「分裂國民黨」！並且是以「輔佐侯友宜」之名來迴旋完成！

然而仔細想想：究竟是誰讓徹底遠離政壇7年、冷眼漠視3次「地方+總統」國民黨大選的金溥聰重新手癢，帶著他在黨內頗有威名的「小刀+血滴子」的謀略強勢，重新回到支持度疲弱無力的國民黨最深處？是金溥聰意謀奪取朱立倫的黨內支配權？是某一天醒來「大夢初醒、無所貢獻、深感歉意」？或者有沒有可能是什麼人「微妙地在他耳邊說了什麼話」？

坊間一直有流言盛傳，朱學恆被指控的性騷擾案是由「鍾沛君的師父」金溥聰幕後指點！當初聲稱「有監視器畫面」也被好奇者追查並無此事，且從「答應侯友宜」的時間序反推，金溥聰有意將深具輿論流量抗衡的朱學恆「拔掉虎牙」，以利他「重出江湖、蕩平對立」的分析推論也就頗具合理玄妙了。

於是一切真相的核心漸次逼近：「是誰讓金溥聰出來的」？同樣還是「美國授意」，那美國要的是什麼？是要讓「國民黨內部分裂」、還是要反綠大聯盟在金溥聰的砍殺之下最終「毫無藍白合可能」？

真的會是為了謀略深遠、且只有金溥聰層層森狠布局才能做到的「美國間接護航賴清德當選」？一切都是為了延續美國對台灣的軍購、兩岸軍事代理人的布局，最終在中美冷戰長遠對抗之下，無論如何必須有一個「徹底聽話的台灣政府」與「台灣領導人」？於是從美國的視角：不受控的郭台銘首先必須被剔除，而在完成「拉高侯友宜、拉低柯文哲」之後，賴清德就能篤定勝選了？

也許金溥聰應該先停止所有的黨內惡鬥殺伐，放下侯友宜這面擋箭牌，好好回答：誰是金小刀背後的那把刀？

（作者為資深媒體人）