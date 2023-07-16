今年6月美國聯準會停止升息一回，是自去年3月以來連續10次升息後首度按下暫停鍵，因此聯邦基金利率目前暫時維持在5%至5.25% 之間。聯準會主席鮑爾在6月的會後記者會中，說明與會者的多數意見是年底前將再升息兩次，每次各1碼（1碼為0.25%），但共識是將等更多的數據出爐後，才具體做下一步決定。

至於哪些是最關鍵的數據，鮑爾也明確表示要觀察通膨率是否達標（2%），以及就業市場及金融市場是否能承受升息的壓力。簡言之，聯準會雖將繼續升息至通膨達2%，但升息的速度卻也會兼顧經濟及金融的安定。

在這樣的背景下，上周三（7月12日）美國公布6月年通膨率，自5月的4%續降至3%，就實在振奮人心。美股反應熱烈，主要指數都創下15個月新高，並帶動全球股市大幅上漲。美國公債殖利率及美元指數的走跌更反映市場預期美元升息波段可能接近尾聲。尤其對照通膨率仍高達8.7%的英國，美國目前的成果特別顯得耀眼。英國雖亦已積極升息至5%，但因通膨仍高，市場預期英國央行在年底前將再升息6碼至6.5%。

但剔除波動較大的糧食及能源價格後的核心通膨率（Core CPI），雖也自5月的5.3%下降，卻仍維持在距離2%甚為遙遠的4.8%水準；因此即將於7月26日召開的聯準會會議中，繼續升息1碼的可能性應是不小。只是基於升息對景氣的傷害具延遲效果，之前10次共20碼（即為5%）的升息作用，可能要到今年下半或明年才會完全顯現出來。若目前20碼的升息傷害已大到足以造成經濟的衰退，則總需求的下滑本身就會造成通膨的下降；這種情況下，即使不再加碼升息，通膨2% 也會自然達標。

最新的美國就業數據公布於7月7 日，顯示6月新增非農就業人數20萬9200人，低於原本市場預期的22萬5000人；且下修4月及5月數據，減少11萬新增就業人數。自升息以來，就業市場始終展現韌性，也因此一直被作為總體需求旺盛，必須持續升息抗通膨的一個訊號。7日公布的這份資訊，首度顯示就業市場終於開始略有鬆動；但失業率3.6%，仍接近50年來最低水準，平均薪資年增率也仍維持4.6%的高檔。整體而言，就業市場雖不如半年前強勁，但也並未顯示受升息傷害，因此從就業市場觀察，並沒有足夠訊息改變聯準會原本的想法，利率期貨價格也顯示市場評估7月升息1碼的機率高達90%。

至於金融市場是否安定，則可由6月底聯準會對大銀行所進行的壓力測試結果窺之。這個壓力測試是依據陶德─法蘭克法案 （Dodd─Frank Act）所進行的銀行年度體檢，而此法案乃為2008年全球金融風暴後，為避免歷史重演而通過的立法。不過2018年時，美國國會提出該法之修正案，停止對2500億美元以下的中小型銀行進行測試，因此目前接受檢測的只有23家美國最大的銀行。

今年3月，美國爆發銀行危機，歷史上規模第2大及第3大銀行，3天內相繼宣布倒閉，另外兩家銀行也在幾天內被安排接管。矽谷銀行（SVB）等幾間銀行出問題，最根本的原因在於無法因應聯準會的升息，金融機構承受升息壓力的能力因此也是聯準會關心的重點。

6月出爐的壓力測試結果顯示在一些假設的惡劣條件下，美國23家大銀行將產生5410億美元的虧損，但卻都還是能夠符合資本適足率的要求（這些假設條包括失業率10%，商用不動產跌價40%，住宅不動產跌價38%，短期利息下降至近0%）。因此，從就業及金融市場安定的角度而言，目前升息看來沒有什麼特別的顧慮。若沒有意外事件發生，則聯準會可能照進度升息，再照進度在年底結束這一波升息循環，應也是符合市場預期吧。

（作者為香港北威國際集團董事總經理、國立台灣大學財務金融系兼任教授）