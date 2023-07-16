中國大陸國防部日前聲稱，美國空軍於7月5日至21日主導「機動衛士23」演習，與盟友在太平洋海空域進行遠程投送能力檢驗。7月15日發布，中俄兩軍依據年度合作計畫，俄羅斯軍隊將於近日派出海空力量，參加人民解放軍北部戰區在日本海中部組織的「北部．聯合 2023」演習。主要以「維護海上戰略通道安全」，提升中俄兩軍戰略合作水準，增強共同維護地區和平穩定、應對各種安全挑戰的能力。

中國軍委機關、北部戰區、戰區海軍等，於15日9點45分在青島軍港為參演之驅逐艦齊齊哈爾艦、貴陽艦，護衛艦棗莊艦、日照艦，及綜合補給艦太湖艦等（攜帶艦載直升機4架，可擔任艦隊周邊反潛與空中警戒任務）進行出征儀式。

從上述查詢，中方這次以北部戰區海軍所屬駐遼寧大連第10驅逐艦支隊052D型驅逐艦齊齊哈爾號/121、貴陽號/119，以及054A型護衛艦棗莊號/542、日照號/598等，形成單一支隊編成，二個遠中程防空對海反潛打擊群。再搭配一艘903A型綜合補給艦太湖號/889。後續，依往例可能會有特種機型如反潛機，進行D日黃海至日本海往返，執行海空聯訓，屆時日韓兩國海空兵力當會加強警戒。

至於後續，是否會進行中俄海上聯巡由日本海經宗谷海峽進入西太平洋，沿著日本東岸繞日本一圈之舉措？筆者經查，此次中國北部戰區海軍遠海艦隊編組，令人玩味的是除了日照號以外，另外4艘曾在5月份進行繞日活動。因此，演習前後可能與俄羅斯太平洋艦隊一起進行繞日本島域之聯合巡航任務。

其次，本次聯演特別之一，中國跳脫以往主辦方應該選擇主辦戰區之海軍，所負責的防禦海區，如山東青島、或遼寧大連之黃海海域進行演習。反而，將參演之艦隊拉赴至鄰近南韓之東邊、日本左側之日本海，還特別指名日本海中部，與俄羅斯太平洋艦隊進行聯合演訓。雖日方16日公布美日韓3國作戰艦於日本海進行應對北韓導彈試射各種戰術與電子戰作為，但此刻有與中俄海空兵力隔空叫陣之意特別濃厚。

從中方公布之中俄兩軍聯演旨在「維護海上戰略通道安全」為主，與過去中俄「海上聯合系列」演習主旨、編組、聯演目的等截然不同，推斷此次由中國北部戰區海軍主辨之「北部‧聯合2023」演習名稱，未來可能取代以往中俄海上聯合演習名稱，更可以大膽地斷定中方聯合俄方海軍的演習模式已經改變。且在亞太地區海軍的主導性，已從上世紀由俄羅斯轉為由中國海軍領軍，並提升至中央軍委，正好實際驗證「軍委管總，戰區主戰，軍種主建」原則。

再者，此次特別之二中方首批空中兵力參演先遣部隊搭乘運-20，抵達俄羅斯海參崴港的克涅維奇機場，與俄方進行空中行動協調，並研擬與確定任務期間，演習區域的飛行航線與天氣情況。針對這次空中兵力，中方特別區分空運梯隊、空轉梯隊向預定機場兵力集結，主要按照運輸機、戰機、特種機的序列與編組，以多批次轉場機動，在陌生機場起降、陌生空域飛行、陌生條件下保障物資裝載轉運與人員跨境投送等任務。對此，看出中國「北部‧聯合2023」演習與俄羅斯軍隊協同的層級，將比以往海軍聯演層級更高，屬於「戰略戰役」層級之聯合作戰演習。

最後，筆者也懷疑是什麼因素，讓大陸海軍那麼快速地，將演習區由本土近岸、近海轉移到域外、遠海、鄰近日本左側之日本海進行中俄海空聯訓。遠因乃美國自歐洲重返亞太後，其國家所展現的整體實力，已經不如以往。故在軍事與經濟上，不斷地拉攏區域與域外國家，設法對中國進行多方圍堵策略。在軍事方面，日本原先在亞太以支援美軍的角色，已經提升為主導東亞地區對抗與守護第一島鏈宮古海峽之戰略通道。並且持續提升「台灣有事，就是日本有事」之論調；另外美日韓聯手欲拉攏歐洲國家加入對抗中國，以及此次亞太區域澳洲、日本、紐西蘭與韓國領袖連續第2年，齊赴在立陶宛首都維爾紐斯「北約（NATO）峰會」，背後均有美國勢力的介入。

北約於7月11日峰會後發布公報，直指中俄深化戰略合作夥伴關係，破壞國際秩序，挑戰北約安全與價值。以及公報認定中國與俄國深化戰略性夥伴關係，互相強化企圖。另北約提案欲擬在日本東京設立聯絡辦事處，雖法國總統馬克宏反對，但北約種種行徑與美日韓在亞太抗中說法，引發中國認為同屬一調性，因此堅決反對北約「東進亞太」，以維護主權、自身安全與利益。

相信，中國運用北部戰區海軍遠海部署、與遠訓於境外之日本海域，有向日韓與北約組織展示中方戰略合作決心。隨著，近年美日在亞太積極地軍事部署與策劃，迫使中俄在亞太軍事合作的關係愈來愈緊密，在亞太地區的新冷戰已經成形，無法退回與延緩，整體兩邊的對峙將衝擊到台灣，我方在政心軍經整體承受將更加嚴峻，後續必須審慎之。

（作者為中華經略國防協會研究員、中華戰略學會副研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

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