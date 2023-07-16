16日凱道上舉辦「公平正義救台灣」遊行，雖然民進黨猛攻此一活動為政黨造勢，試圖移轉焦點，但在艷陽酷熱下仍有上萬民眾搖扇怒吼「落實居住正義」，藍白陣營總統參選人侯友宜、柯文哲都參加，連郭台銘也加入抗議行列，人民的聲音，蔡總統聽到了嗎？

居住正義是這次活動的兩大主軸之一，抗議台灣號稱幸福寶島，居住環境卻是房價飆漲、黑市炒作和分配不均。政府施政分作為、不作為兩種，官員嘴巴也有上下兩口。做或不做，怎麼說，都在官員的一念之間。本文就聯合國「適足居住權」最為關切的只租不售的「社會住宅」，也就是「社會租宅」，提出政府做得到的解方。

針對居住正義，蔡總統開出的最大張支票是社會住宅8年20萬戶。但8年就快到期了，只蓋好了5萭8千多戶，待開工和規畫中的有6萬8千戶，怎麼算都是不及格。年輕族群等了快8年，還是買不起、等不到或租不好房子，豈能不走上街頭！中央和地方政府對於興建社會住宅成績不佳，解釋問題在於三大難題。

一、土地難找：真的是這樣嗎？我們看內政部的統計，六都都市計畫新增的土地有8913公頃，國土規畫也都動輒3、4千公頃。這些土地粗估足夠再供700萬人居住，只要官員有心，在台北市以外的五都，每都都可蓋出3房總價約900萬元的合宜住宅萬戶以上。如果蓋只租不售的2房或1房的社會住宅，3到5年內就能達成總住宅量的5%，充分滿足年輕和弱勢族群的居住需求，進而發揮抑制房價不合理上漲的功能。

二、資金難籌：地方政府普遍財政困難確是事實，但中央政府對蓋社會住宅，特別是保有土地權的只租不售，每年花個3、4千億根本不是問題，以每戶造價500萬元計算，可造6萬～8萬戶；再加上政府公債和銀行貸款的資金槓桿，蓋上20萬戶不是做不到，而是願不願意做而已。地方政府從區段徵收溢價中每年可賺200～300億元，調高房屋稅、地價稅、囤房稅也可增加百億收入，只是願不願意多撥點錢用來蓋社宅。

三、人力不足：營造業缺工也是事實，所以才使得社宅目前每坪造價近20萬元。政府的公權力要會善用，專案聘用外勞不是難事，片區開發型的社會住宅營造也很好做外勞的管理。

人、資金和土地都有了，政府再說社宅難蓋真會笑破人民肚皮；何況，政府又可以用容積獎勵、加速建照審核、打擊違建戶不當阻擋等公權力，從都市更新或危老改建中取得相當金額的興建社宅資金或住屋分配。

政府最大的效能是解決問題，不是解釋原因。「社會租宅」是人民最卑微的「適足居住權」。2024總統大選的投票日近了。「買不起、等不到、租不好」的無殼蝸牛們，用你手中的選票爭取自己住的權益吧！

（作者為國家公益發展協進會理事長）