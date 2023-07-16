民進黨16日全代會最大的「亮點」是總統蔡英文要大家明年1月31日出門投票挺台灣！蔡英文被盛讚是「民進黨最懂選舉的人」，居然弄錯了2024大選的日期，這是怎麼一回事？難道是因為2024年之後已不關她的事，蔡英文早已放空，所以連選舉日都記不住了？

以「民主團結挺台灣」的這場民進黨全代會，充滿了矛盾扞格。例如，代表民進黨競逐2024大位的黨主席賴清德語重心長地告誡大家，台灣正走在民主與專制的十字路口，台灣人民絕對不再走回頭路；稍後致詞的蔡英文則自信滿滿地說，台灣已經通過十字路口，走在正確的方向上了。

要投票時，民進黨就嚇你，說這場選舉是民主專制的抉擇，前面的十字路口真是又大又難；吹噓政績時，民進黨又告訴你，綠色執政早已帶領台灣飛躍了十字路口。所以台灣到底是走過十字路口沒有？

談到執政成績，行政院長陳建仁在全代會上不斷與馬英九執政時期做比較，說明民進黨還沒有從「馬維拉」斷奶。然而，他的批評有不少誤謬。例如，陳建仁批判馬政府過度傾中，而蔡政府懂得把雞蛋放在不同的籃子裡。但他沒有說的是，蔡英文執政7年多以來，台灣對大陸的順差從2017年的783億美元，成長為2022年的1004億美元。台灣2022年整體貿易順差為514億美元，因此，如果沒有對大陸的順差，台灣實際上已逆差419億美元。至於蔡英文至今都不敢停掉被她貶為「糖衣毒藥」的ECFA，更讓蔡政府對大陸讓利的依賴，盡在不言中。

陳建仁吹噓蔡政府新南向成功，不過，從貿易來看，台灣對新南向國家的貿易順差從2017年的237億美元衰退為2022年的135億美元；對歐盟的逆差從2017年到2022年增加了4.7倍；對日逆差則只減少了1.63%，不具實質意義。蔡政府拚命要換籃子，但籃子有洞留不住順差果實，這種執政成績有什麼好自誇的？

另外一個值得關注的是，賴清德在致詞時大談「護國群山的隱形冠軍」，看來在聽美國老大哥之令、硬逼台積電無條件赴美投資，並遭到張忠謀譏諷美國總統拜登在台積電美國亞利桑那廠開幕時的致詞「有點刺耳」後，民進黨已不太敢談所謂的「護國神山」台積電了，畢竟把台積電變成「美積電」，蔡政府不但對不起這個在國民黨時期以先見之明、艱苦建立的全球半導體代工龍頭企業，更是對不起全民的信賴與託付！

至於蔡英文稱在民進黨執政努力下，台灣已在全球供應鏈占有一席之地，更是無稽之談。台灣自1980年興建竹科後就逐漸發展成為全球供應鏈的一環，2002年成為WTO會員國、接軌全球經貿體制後，更大幅鑲嵌進入國際產業鏈。倒是一味反中親美的蔡政府逼迫台商選邊站，其實是為台灣產業的未來投下了令人憂心的變數。

全代會的高潮是巨幅雷射投影民進黨黨旗的出現，想到蔡政府執政7年多來的黑金橫行、正義萎縮，面對這幅代表民主前輩打拚的黨旗，蔡英文和賴清德率領的一眾民進黨人，是有光榮感還是羞愧感？同時間頂著烈日在凱道上怒吼的群眾已經說出了答案。

（作者為資深媒體人）