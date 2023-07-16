一場以「司法改革、居住正義」為名所發起的「公平正義救台灣」活動，16日在凱達格蘭大道展開，也間接促成國民黨、民眾黨總統參選人侯友宜、柯文哲，以及鴻海集團創辦人郭台銘等志在總統大位的在野要角合體發聲，這股「下架民進黨」的團結力量是否可以轉化為合圍綠營的聯軍，以終結不公不義的綠色執政，頗值得各界觀察。

儘管主辦要角之一也被起底擁有不少土地房產，因此綠營民代與側翼譏諷這項活動不具正當性，然而「君子不以言舉人，不以人廢言」，台灣人是否擁有居住正義，大家心知肚明。遑論民進黨的司法改革早已沉淪為黨府院政策與利益圍事的工具，出沒在民進黨司法通道上的盡是牛鬼蛇神及其豢養的綠色蟑螂，這樣的政府難道不該被嗆聲且下架？

在這場活動中，侯友宜在司法改革方面著墨較多，論述也較清晰深入。他直言外役監的修法已成幽靈法案，警察的血白流了。詐騙集團猖獗實因源頭管控不佳，法院又輕判，因而始終無法有效處理，所以他當選後將對症下藥予以改善。至於居住正義，他則重申臉書上所公布的「安心租、拚社宅、止炒作、挺青年、優先住」等五大住宅政策。

柯文哲則先將此活動定位為促進台灣團結合作，而非抗議的活動。但他仍批評民進黨政府的司法是「權貴司法」，必須杜絕關說，嚴懲不法，提高假釋門檻，才能改善司法現況。針對居住正義，他譏諷國家是最大的詐騙集團，質疑蔡政府的社宅開工了幾戶？完工了幾戶？囤房稅2.0的內容為何？租金補助是否落實？他強調當選總統後，將大力蓋、大力改、大力補貼來改善人民的居住條件。

郭台銘直言蔡政府的社宅政策跳票，最近推出的囤房稅也只是騙選票，另外70%的人民不相信司法，司法不過是權鬥的工具。他若有機會將維護人民「住得起」的基本人權與司法正義。

然而藉著這次活動，三位有心撥亂反正的在野大將齊聚一堂，不能只是再度上演「盍各言爾志」的戲碼，而更該努力的是確立同仇敵愾的合作目標，並以積極的態度擘畫分進合擊的具體方案，同時劍及履及地達成任務。說穿了，為了「下架民進黨」的共同目標，各人及各黨都要有「成功不必在我」的大度與犧牲，否則陷於在野分裂的情況下，無論三腳督或四腳督的選局都將讓綠營穩操勝算，百姓揮之不去的綠色夢魘勢必糾纏下去。

以最近的幾份民調來看，賴清德仍占上風，但其約35%的支持率，恐怕已達難以突破的天花板。柯P看似坐二望一，但其徘徊在30%左右的支持率，在綠營加大火力攻擊與藍營不時酸語消遣之下，料將難敵下修的命運。侯友宜原本不該只有兩成不到的支持率，卻因郭台銘願賭不服輸的作態，只能獲得稍贏郭的支持率。

就上述盤勢而言，賴神只要法相莊嚴，看似無邪，實地裡透過網軍側翼的假民調或假訊息全力拉抬郭董，讓其最終入局，這場選戰便已提前結束，而總統寶座也就唾手可得。倘若無法得逞，四腳督退回成三腳督，設法離間柯、侯，使其支持者無法合流，並操作維持兩者的支持度均衡，則棄保不會發生，賴神也將輕易登上大位。

面對客觀民調數據呈現當下選情的事實，柯侯郭不可能不知情，但對於渴求攀登權力頂峰的政治菁英而言，難保不懷抱豪賭一把的夢幻。儘管這場追求公平正義的活動，讓窘迫無奈的百姓發出了怒吼，但是躲在民進黨全代會會場的蔡總統與期待接棒的賴副總統卻是充耳不聞。代替民眾控訴蔡政府的柯郭侯三人，若不能同心協力，團結合作，光憑這場活動與個別力量就想下架民進黨，豈非癡人說夢？

（作者為佛光大學公共事務學系、未來與樂活產業學系合聘教授、台灣對外關係研究暨發展協會理事長）