國民黨中常會通過徵召侯友宜參選總統將近兩個月，民調支持度毫無起色。低支持度讓徵召的正當性受到挑戰，換侯聲四起，準備參選立委的眾小雞們更是憂心忡忡，想另尋可靠的母雞帶領。侯友宜內憂外患不斷，花費太多時間與精力在對內整合，未能對外開疆闢土，攻訐執政黨錯誤的國家方向以及施政政策，並提出足以吸引選民支持的新主張，難怪支持度萎靡不振。

民心思變 情勢有利國民黨

其實，今年選戰對國民黨極為有利，一方面民進黨執政近8年，用人唯親、黑箱治國、濫權貪腐，為對抗大陸，寧可一味親美，台灣已淪為美國「準殖民地」，因而民心思變。這也是民進黨為何肆無忌憚濫用國家機器與行政資源競選，民意支持度卻只能和民眾、國民兩黨打平，差距都在正負誤差範圍內，與2016和2020年遙遙領先國民黨的態勢截然不同。

對民進黨更殘酷的是，即使蔡英文表態挺賴，賴清德黨內定於一尊，行政院也不斷動用公帑推出「政策買票」，但賴清德的支持度始終在35%上下遊走，形成「賴清德天花板」現象。台灣民意基金會董事長游盈隆依據民調數據，點出賴清德一個迫切的危機：多數年輕與中壯選民背棄民進黨，開始轉而支持民眾黨。

根據該基金會6月調查數據，20至34歲選民中，民眾黨支持度超過民進黨20個百分點；35至44歲兩黨平分秋色，各擁有2成5的支持；45至54歲民眾黨領先兩大黨約5個百分點；民進黨只在55歲以上老年人占優勢，領先民眾黨至少20個百分點，國民黨在每一個年齡群都落居老三。

民進黨與賴清德不但失去民意支持度，讓「下架民進黨」概念獲得約55%多數民意的支持，今年外部情勢對在野黨更是有利。過去兩次大選，美國明確支持蔡英文，今年選戰尚未正式開打，AIT總部與台北辦事處已多次宣示保持中立、不支持任何政黨的立場。

賴清德下月過境美國將非常低調，美國國務院希望管理好與中國的激烈競爭關係，不但公開宣示「不支持台獨」，更在「台灣不是主權獨立國家、美台關係不是官方關係」的基本立場上清楚表態。美國官方立場對民進黨的台獨主張不利，對國民黨的兩岸和平路線相對有利。

就兩岸關係而言，情勢同樣對國民黨有利。2020大選，香港反送中事件讓民進黨撿到槍，加上動員國家機器與網軍力量，刻意誤導連結九二共識與一國兩制，曲解「一國兩制台灣方案」，讓蔡英文囊括817萬票。今年選舉，大陸對台政策極度謹慎，年初中共二十大釋出「和平統一」方針不變的訊號，隨即開始抑制「武統」聲浪；全國政協主席王滬寧兩度與國民黨副主席夏立言會談；熱情接待馬英九返鄉掃墓祭祖並帶領學生參訪，在在顯示國共互信關係已恢復，侯友宜論述兩岸關係的空間將更寬闊。

非綠聯盟藍白合 最有勝算

果然，侯友宜對九二共識做出新的詮釋，和馬政府時代的論述不同，尤其反對「一國兩制的九二共識」的說法更有「冒犯天條」的風險，但大陸國台辦中性回應，稱願意和國民黨及其他政黨「保持良性互動，鞏固增進互信，加強交流溝通，推動兩岸關係重回和平發展的正確軌道」，對國民黨滿滿的善意與期待。

令人遺憾，侯友宜空有好牌卻未能善用，陷於「老三」困境不能自拔，讓所謂「非綠大聯盟」、「藍白合」等說法漫天飛舞。唯恐侯友宜成為扶不起的阿斗，柯文哲、郭台銘、韓國瑜，甚至無意參選的台中市長盧秀燕等人，或主動或被動都被列入「非綠大聯盟」名單。坦白說，柯文哲一人政黨，即使能夠當選總統，如何治國卻大有問題，絕非如他所說，組聯合政府，由國會最大黨推薦行政院長人選那麼簡單。至於媒體提到的另外幾個人，當選的可能性比侯友宜更低。

依據民意基金會的調查顯示，賴清德支持度36.5%，換言之，藍白若能合，民進黨必定下台，但藍白合操作難度極高，政黨再小仍有其主體性，「侯柯配」或「柯侯配」各有困難。至於由選民棄保，就怕棄不乾淨讓賴清德成為少數總統。好在多數民意希望民進黨在野，美國保持中立，大陸希望台灣變天，盡在不言中。大局對侯友宜、柯文哲有利，就看他們的能耐了。