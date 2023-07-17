每逢全國大選，房地產行業都被政治民粹綁架，日昨在野力量在凱達格蘭大道集會，領頭主辦的前立委黃國昌與館長陳之漢又拿房地產業祭旗，帶領群眾高喊「居住正義」。然而黃國昌自己擁有不少房地，館長經營的健身房動輒百坪千坪，上台演講者隨興喊出各種打房措施，柯文哲做了八年台北市長，在房地產政策上投機搖擺，這次又號稱要帶領台灣「擺脫無助（住）之島」，只有比較平實的新北市長侯友宜拋出「安心租、拚社宅、止炒作、挺青年、優先住」五大具體訴求。

我們當然同意中央與地方政府都應該要有照顧青年的居住政策，但是房地產業不應該被污名化，負責任的政治領袖更不應該鼓動民粹，假借「居住正義」的標語來製造仇恨。房地產業是經濟健康發展的重要基石，房價是一個國家、一個城市經濟實力的成績單，房價高低都不是罪惡，而是全體居民「所得與財富」總體實力的展現。

台灣的房地產市場在過去十年已經出現翻天覆地的變化，實價登錄制度貫徹實施，讓所有交易都透明化，房地合一稅2.0的交易所得稅率，持有兩年內課徵45％的所得稅、十年內課徵20％，即使是持有超過10年的房地產，出售之後的所得稅率也高達15％，房地產已是全國所得稅率最高的資產。

另外，今年元月通過、甫於7月1日實施的《平均地權條例》部分條文修正案，被公認為史上最大的打炒房法令，包括限制換約轉售，重罰炒房行為，最高可處5,000萬元，增訂檢舉獎金制度、私法人購屋改為「許可制」，而且五年內不得移轉等，把房地產市場數十年來的交易習慣五花大綁，所有短期買賣的路徑都被堵死，以公司名義購屋必須事先獲得許可，這是政府對房地產所有權益的重大限制。

黃國昌在時代力量時期一貫主張以「加重囤房稅」來實現所謂的居住正義，行政院趕在此次凱道集會前夕，也加速推出囤房稅2.0，不只全國總歸戶，而且將最高稅率一次拉高到4.8％。但是，囤房稅的效果存在極大的問號，全世界實際上只有加拿大溫哥華一個城市實施空屋稅，而台灣各縣市政府拉高房屋稅率，施行多年後也未出現「逼出空屋」的效果。從中央到縣市政府耗用大量公務人員的人力，囤房難以定義、稅收複雜沒有效率，徒然浪費寶貴的公共資源。事實上，囤房稅除了民粹、帶著容易解釋的「囤房」二字之外，本質是毫無實益的虛假訴求。

房地產市場不應該被污名化，房子固然是單價昂貴、需要中產階級耗盡多年努力才能取得的資產，但是房地產市場就是資產交易的市場，跟股票、債券、黃金、甚至珠寶一樣，政府應該做的事情就是維持交易秩序、保障契約交易執行、確保透明程序、並且收到合理的稅收。

在股票市場，一張將近60萬元的台積電、或者一張500萬元的股王到底是不是太貴？不應該是總統參選人在群眾舞台上呼喊的議題，台北市應不應該存在一坪200萬元的豪宅、或者高雄房價是否再創新高，也同樣不該被拿到群眾大會來祭旗。資產價格是由買方與賣方形成的市場來決定，政府出手干預價格，不只造成人民權益損傷，更會因為干預自由市場而毀損企業經營的價值，進而傷害整體社會的發展。

房地產市場其實很單純，買方有多少所得、有多少財富，決定了他可以買到甚麼價格的房子，整個城市居民的買賣供需，決定了城市的平均房價，政府要扮演的不是那個價格決定者，而是建立公平透明的交易機制，讓市場機能發揮。當然，對於弱勢族群或是剛進入社會的年輕人，則可用社會福利補貼、增加社宅供給的方式，來確保最底層的國民有基本居住權。

過去幾年連續的重大修法已大幅提升房產交易的透明度、落實了顯然過為嚴格的買賣限制、交易所得稅率更堪稱全球最高，在這樣的制度變革下房地產價格還沒有崩盤，靠的僅僅是中央銀行維持相對較低的利率水準。已經被五花大綁的台灣房地產市場正在跟隨全球房地產價格下跌的趨勢，逐漸進入冬天，這是國內房市的實況，我們要提醒在政治舞台上高喊居住正義的候選人，台灣有超過8成的房產自有率，人民真正需要的不是打房，而是透明健全的房地產交易制度，少數民粹候選人固然可以隨意喊價，負責任的總統與立委候選人，在重大的房地產政策上，還是必須傾聽人民真正的心聲。